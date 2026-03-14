"Iedzīvotāji domā, ka nākamo 10 gadu laikā nekas tāds nenotiks." Satraucoša patiesība par cilvēku gatavību krīzes brīdim
Ieva Birka, Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece, TV24 raidījumā “Preses klubs” iepazīstināja ar pētījumu par iedzīvotāju drošības uztveri un gatavību krīzes situācijām Baltijas jūras reģiona pilsētās.
Cik droši cilvēki jūtas, kādus draudus viņi uztver nopietni un cik gatavi viņi ir rīkoties krīzes gadījumā?
No pētījuma datiem secināts, ka situācija visās analizētajās pilsētās – Rīgā, Viļņā, Tallinā, Helsinkos, Vācijas pilsētās – ir līdzīga. Iedzīvotāji jūtas diezgan droši un lielākoties neuzskata, ka tuvāko desmit gadu laikā varētu rasties situācija, kurā viņiem pašiem būtu aktīvi jārīkojas.
Līdz ar to praktiskā sagatavotība ir zema – tikai aptuveni viena piektdaļa līdz vienai ceturtdaļai pilsētu iedzīvotāju būtu gatavi iztikt 72 stundas ar pašu sagatavotiem ūdens, pārtikas un citiem krājumiem.
Vienlaikus pētījumā secinātas atšķirības informētībā. Piemēram, Viļņas iedzīvotāji, kas fiziski atrodas tuvāk Krievijas robežai, biežāk zina, kur atrodas patvertnes un kā rīkoties, ja skan trauksmes sirēnas. Tomēr arī tur materiālā sagatavotība joprojām ir kritiski zemā līmenī.
