#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Vajadzīgas narkotikas? Raksti ziņu!” Tirgot narkotikas ir aizliegts, bet netieši tās reklamēt gan drīkst 0
Sanija Bērziņa

FOTO: Ekrānšāviņš no video/”TikTok”
Sanija Bērziņa
10:51, 30. augusts 2025
Stāsti Izpēte

“BALTA KAFIJA? DM.” – vai publiska ironija par narkotiku tirdzniecību ir pieņemama?

Autoskolas īpašnieks redzams vairākos “TikTok” video ar kreklu, uz kura skaidri redzams uzraksts “BALTA KAFIJA? DM.”. Sabiedrībā šādu vārdu salikumu pārnestā nozīmē izmanto kā apzīmējumu narkotikām.

LA.LV novēroja, ka krekls autoskolas īpašniekam video parādījās pēc tam, kad uz Spāniju aizbēgušais latvietis Aldis Gobzems, ar tagadējo vārdu Arigo Toro, par autoskolas īpašnieku izteicies savos “Instagram” storijos.

Tiešā nozīmē uzrakstu uz krekla var interpretēt šādi – “Vajadzīgas narkotikas? Raksti ziņu!”

Lai noskaidrotu, vai šāda veida netieša narkotiku tirgošana ir pieņemama, LA.LV sazinājās ar valsts policiju

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma atbild īsi: “Narkotikas ir aizliegts neatļauti tirgot. Policija nesauc pie atbildības par kreklu izvēli, ja vien uz tās nav kāda aizliegta simbolika.”

@burnickis Ko darīt 17.5 gados? 🙌🏻 Īstais brīdis, lai izietu medicīnisko komisiju, izņemtu mācību atļauju un iestātos autoskolā 💪🏻 #bava #autoskola #autoskolas #autoskolariga #autoskolajelgava ♬ original sound – BAVA autoskola | Burnickis

