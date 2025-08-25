Šoks Latgalē: meža biezoknī atrasti 100 kilogrami narkotiku – policija atklāj neticamu slēpni 0
Policija Rēzeknes novadā atklājusi zemē ieraktus aptuveni 100 kilogramus narkotisko vielu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Augusta sākumā Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, likumsargi aizturēja 1975.gadā dzimušu vīrieti. Veicot procesuālās darbības – tostarp vairākas kratīšanas dažādās vietās – vīrieša dzīvesvietā, transportlīdzeklī, garāžā, likumsargi izņēma 382 460 – “Kenzo Club Apple mentol”, “NZ Gold”, “Arizon Queen crust”, “MG Black” un citu marku cigaretes. Atrastās cigaretes bija gan ar Baltkrievijas akcīzes markām, gan bez akcīzes markām. Tāpat pie vīrieša tika atrastas un izņemtas apritē aizliegtas stratēģiskas nozīmes preces.
Likumsargi vīrieti aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Turpinot darbu iepriekš sāktajā kriminālprocesā, dienu vēlāk likumsargi Rēzeknes novada Ozolaines pagasta meža masīvā konstatēja šī vīrieša speciāli izveidotu slēpni zemē. Tajā bija ierakti deviņi maisi, kuros atradās 83 iepakojumi ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas augu valsts izcelsmes – hašišam līdzīgu vielu. Kopējais svars iepakojumu svars ir aptuveni 100 kilogrami. Pašlaik ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu precīzu izņemto vielu sastāvu.
Pret personu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.