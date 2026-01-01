Kaja Kallasa.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Baltijas jūra kā skaidrs mērķis: Kallasa par Maskavas “ēnu floti”, riskiem un solījumiem 0

19:10, 1. janvāris 2026
Kuģim, kas tiek turēts aizdomās par Somijas telekomunikāciju uzņēmuma “Elisa” kabeļa bojāšanu Somu līcī, ir Eiropas Savienības sankcijām pakļauta krava – konstrukciju tērauds, paziņojusi Somijas muita.

“Kopš Krievijas kara sākuma Baltijas jūrā ir vērojami regulāri traucējumi. Eiropas kritiskā infrastruktūra joprojām ir pakļauta augstam sabotāžas riskam.

Pateicos Somijai par ātru un izlēmīgu rīcību, aizturot kuģi un apkalpi, kas tiek turēti aizdomās par zemūdens kabeļu bojāšanu vakar.

Kamēr izmeklēšana turpinās, Eiropa saglabā modrību un cieši sadarbojas ar Somiju un Igauniju.

Eiropas Savienība turpinās stiprināt savu kritisko infrastruktūru, tostarp investējot jaunos kabeļos, pastiprinot uzraudzību, nodrošinot lielāku remonta kapacitāti un vēršoties pret Maskavas “ēnu floti”, kas kalpo arī kā platforma hibrīduzbrukumu īstenošanai,” X raksta Kaja Kallasa.

Kuģis “Fitburg”, kam ir Sentvinsentas un Grenadīu karogs, devies ceļā no Sanktpēterburgas, un ir aizdomas, ka Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā tas sabojājis “Elisa” kabeli starp Helsinkiem un Tallinu.

Saskaņā ar Somijas policijas sniegtajām apkalpes locekļi ir Krievijas, Gruzijas, Azerbaidžānas un Kazahstānas pilsoņi.

Pēc kuģu izsekošanas vietnes “Marine Traffic” datiem, kuģa galamērķis ir Haifas osta Izraēlā.

Somijas policija cenšas noskaidrot, vai kuģis ir vainojams kabeļa bojāšanā un ir nopratinājusi kuģa apkalpes locekļus.

Jau vēstīts, ka “Elisa” trešdienas rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.

Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.

Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Pašlaik kuģis atrodas Kantvikas ostā.

“Elisa” paziņojusi, ka bojātā kabeļa dēļ uzņēmuma klientiem ne Somijā, ne Igaunijā nav radušies sakaru traucējumi.

