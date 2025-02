Lietuvas uzņēmuma “LTG Link” vilciens Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, kas kursēs maršrutā Viļņa-Rīga-Viļņa. Pirmais reiss 2023.gada 27.decembrī. Ilustratīvs attēls Foto: Evija Trifanova/LETA

Kas notika vilciena reisam Viļņa-Rīga-Valka?







Tehnisku problēmu dēļ otrdien bijusi traucēta pasažieru vilciena kustība maršrutā Viļņa-Rīga, apstiprinājis Lietuvas valsts dzelzceļa pasažieru pārvadājumu uzņēmums “LTG Link”. Kā informēja uzņēmuma preses pārstāve Olga Malaškevičiene, brauciens ticis pārtraukts divas reizes, bet pēc tam turpināts.

Vilciens, kas no rīta izbraucis no Viļņas, sabojājies Vievē, kas atrodas apmēram 40 kilometrus no Lietuvas galvaspilsētas. To aizstājis rezerves vilciens, kas ieradies no Viļņas, taču tas apstājies Jonavā apledojuša pakāpiena dēļ, jo šādos gadījumos vilciena drošības sistēma neļauj turpināt ceļu. Mašīnists novērsis problēmu, un pēc 20 minūtēm vilciens atsācis braucienu uz Rīgu.

Tā kā šim vilcienam bija paredzēts turpināt ceļu līdz Valkai, otrdien šajā maršrutā nodrošināts Latvijas dīzeļvilciens, savukārt Lietuvas vilciena pasažieri, kam bija jānokļūst Igaunijā, vesti ar autobusu.

Malaškevičiene aicina tehnisko problēmu ietekmēto vilcienu pasažierus pieteikties kompensācijas saņemšanai pa e-pasta adresi “[email protected]”, pievienojot savu ceļojuma biļeti kā pielikumu.

Jau ziņots, ka no 6.janvāra darbojas pasažieru vilcienu satiksmes savienojums Viļņa-Rīga-Tallina, ko nodrošina Latvijas pasažieru vilcienu operators “Pasažieru vilciens” (PV), Igaunijas “Eesti Liinirongid” un Lietuvas “LTG Link”. No 10.februāra pasažieriem jāpārsēžas tikai vienu reizi – Valkā, jo pēc ierašanās Rīgā no Viļņas “LTG Link” vilciens turpina ceļu arī posmā līdz Valkai, kurā to nomā PV.







