Britnija Spīrsa. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Britnija Spīrsa atbild uz izskanējušajām baumām: "Es nekad vairs neatgriezīšos mūzikas industrijā!"







Pēc pagājušajā nedēļā izskanējušajām baumām par popzvaigznes Britnijas Spīrsas atgriešanos mūzikas industrijā viņa ir paziņojusi, ka nekad neatgriezīsies, vēsta “BBC”.

Dziedātāja atbildēja uz ASV plašsaziņas līdzekļos izskanējušajiem apgalvojumiem par viņas atgriešanos. “Lai būtu skaidrs – lielākā daļa ziņu ir miskaste!!!” dziedātāja rakstīja “Instagram”.

“Viņi nemitīgi saka, ka es vēršos pie cilvēkiem, lai izveidotu jaunu albumu… Es nekad neatgriezīšos mūzikas industrijā!!!” viņa piebilda.

Taču Spīrsa piebilda, ka mūziku rakstījusi tikai prieka pēc, kā arī atklāja, ka beidzamo divu gadu laikā ir sarakstījusi vairāk nekā 20 dziesmas citiem cilvēkiem. “Es esmu “spoku rakstniece” un, ja godīgi, man tas tā patīk!!!” rakstīja dziedātāja, kas pazīstama ar tādiem hitiem kā “Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again” un “Toxic”.

Ziņai pievienota Gvido Reni renesanses laika glezna ar nosaukumu “Salome nes Sv. Jāņa Kristītāja galvu”.

2022. gada augustā Spīrsa izdeva savu pirmo jauno dziesmu kopš atbrīvošanās no aizbildniecības, kuras laikā tika kontrolēta gandrīz visa viņas dzīve.

“Hold Me Closer” – duets ar Eltonu Džonu – iezīmēja Spīrsas atgriešanos mūzikā pēc sešu gadu pārtraukuma.

Fani ir izteikuši vēlmi, lai viņa atgriežas mūzikā, un, lai gan viņa jau iepriekš ir devusi piesardzīgus mājienus, šī ir pirmā reize, kad viņa to nepārprotami izslēdz.

Viņa pagājušajā gadā publicēja savus memuārus ar nosaukumu “Sieviete manī”, kurā detalizēti aprakstīts viņas dzīves gājums un atklāts, ka, iepazīstoties ar Džastinu Timberleiku, viņa veikusi abortu.

“Ir pienācis laiks man nebūt kādai, ko vēlas citi cilvēki; ir pienācis laiks atrast sevi,” viņa rakstīja.