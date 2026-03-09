Viens no Trampa plāniem attiecībā uz Irānu ir izgāzies: ko ASV prezidents patiesībā bija iecerējis? 0
TV24 raidījumā “Globuss” atvaļināts vēstnieks, vieslektors Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā Gints Jēgermanis sniedza pārsteidzošu ieskatu par ASV rīcību Irānā. Viņš norāda, ka Donalds Tramps sākotnēji plānoja īstenot stratēģiju, līdzīgu tai, ko ASV izmantoja Venecuēlā, taču tagad pats Tramps atzīst, ka situācija Irānā, šķiet, ir eskalējusies līdz punktam, kurā tika iznīcināti visi sarunu partneri, ar kuriem viņi gribēja komunicēt.
“Brīdī, kad tika nolaupīts Venecuēlas prezidents, Trampa padomnieks Stīvens Millers diezgan skaidri un gaiši pateica: “Mēs neiesim krāmēties ar kaut kādiem starptautiskiem smalkumiem, jo darbojas tikai dzelžains princips – spēks, stiprums un vara -, un mēs to lietosim.” Tāda ir Amerikas politika,” norāda Jegermanis.
Jegermanis uzsver, ka daudzi kara apskatnieki mēģina skaidrot, ka Trampam ir ilgtermiņa stratēģija, taču viņš uzsver, ka Trampam tādas nav.
Atvaļinātais vēstnieks norāda, ka bija ideāla situācija, lai ASV un Izraēla nolemtu par uzbrukumu Irānai, jo arī Izraēla to vēlējās.
“Bija izdevība novākt Irānas līderi. Smieklīgi un traģiski ir tas, ka Tramps arī pats teica, ka varētu rīkoties līdzīgi kā Venecuēlā. Tagad pirms pāris dienām viņš saka, ka ir nošāvuši visus, ar kuriem viņi gribēja runāt,” atzīst Jegermanis.
