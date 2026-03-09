Foto: SHUTTERSTOCK

No smaržām līdz konsistencei – mūsu ķermenis mēdz dažādi signalizēt, kad kaut kas nav kārtībā. Sperma – šķidrums, ko izdala vīriešu reproduktīvā sistēma – ir viens no šiem rādītājiem. Izmaiņas tās izskatā vai smaržā var sniegt vērtīgas norādes par iespējamiem veselības vai dzīvesveida traucējumiem.

Auglības speciālisti parasti analizē spermas (šūnu, ko nes sēklas šķidrums) skaitu un kustīgumu, taču ir vērts zināt arī to, ko vari pamanīt pats bez profesionālas izmeklēšanas, vēstīts vietnē Metro.

Papildus spermām, kas veido aptuveni 5% no ejakulāta, kura tilpums parasti ir apmēram tējkarotes lielumā, sēklā ir atrodami cukuri, olbaltumvielas un pat daži vitamīni un minerālvielas.

Tā var saturēt arī dažādas vielas, sākot no asinīm līdz patogēniem, piemēram, HIV vai Ebolas vīrusam, tāpēc jebkuras neierastas izmaiņas ir iemesls, lai vērstos pie ārsta.

Tomēr jāatceras – daudzas uroloģiskas problēmas sēklā nemaz neparādās, un reizēm izmaiņas ir īslaicīgas un nekaitīgas. To ietekmē arī smēķēšana, uzturs un vecums – tas, kas ir normāli vienam, citam var nebūt.

Vislabākais veids, kā sekot līdzi savai veselībai, ir zināt, kāda izskatās un smaržo tava ikdienas sperma, un, ja rodas šaubas, meklēt padomu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

