Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Izlūkdienesti: Krievu hakeri cenšas piekļūt “Signal” un “WhatsApp” kontiem 0

LETA
20:13, 9. marts 2026
Ar Krieviju saistīti hakeri mēģina uzlauzt ziņapmaiņas pakalpojumu “Signal” un “WhatsApp” kontus, kas pieder augsta ranga amatpersonām, militārpersonām un žurnālistiem, teikts divu Nīderlandes izlūkdienestu – Izlūkošanas direktorāta (AIVD) un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MIVD) – kopīgajā paziņojumā.

Tā ir “globāla kiberkampaņa”, un tās gaitā hakeriem, iespējams, jau ir izdevies piekļūt konfidenciālai informācijai, norāda izlūkdienesti.

Hakeri uzdodas par “Signal Support” čatbotu, lai iegūtu piekļuvi kontam un pēc tam lasītu ziņas ne tikai upura personīgajā kontā, bet arī grupas čatos.

Tiesa, platformai “Signal” nav čatbota, un sarakste ar lietotājiem notiek tikai e-pastā.

Hakeri mēģina arī nelikumīgi piekļūt “Signal” un “WhatsApp” kontiem, izmantojot “saistīto ierīču” funkciju.

Lietotāji var nezināt, ka viņu saraksti var lasīt attālināti.

“Tādus ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējus kā “Signal” un “WhatsApp”, neraugoties uz to, ka tiem ir “end-to-end” šifrēšana, nevajadzētu izmantot kā konfidenciālas, slepenas vai svarīgas informācijas kanālus,” uzsvēra MIVD direktors viceadmirālis Peters Rēsinks.

