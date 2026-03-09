Foto: Zane Bitere/LETA

18:49, 9. marts 2026
Viedokļi

Ilgstošs karš Tuvajos Austrumos varētu izraisīt “ievērojamu stagflācijas šoku pasaules un Eiropas ekonomikā”, pirmdien paziņoja Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis.

“Labvēlīgākā scenārijā, kad konflikts tiktu ierobežots dažu nedēļu laikā, var sagaidīt, ka tas būtiski neietekmēs pasaules un Eiropas ekonomiku,” žurnālistiem sacīja Dombrovskis.

Taču, ja konflikts kļūs ilgstošāks, turpinoties jūras satiksmes traucējumiem un uzbrukumiem Persijas līča enerģētikas infrastruktūrai, tas varētu izraisīt stagflācijas šoku ar augstākām enerģijas cenām, bridināja Dombrovskis.

ASV un Izraēlas uzbrukums Irānai un Irānas triecieni Persijas līča valstīm izraisījuši strauju naftas cenu kāpumu, jo vairākas valstis samazinājušas naftas ieguvi, kā arī gandrīz apstājusies tankkuģu satiksme Hormuza jūras šaurumā, pa kuru tiek veikta piektā daļa pasaules jēlnaftas pārvadājumu.

