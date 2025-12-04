“Sadales tīkli” sola: Iedzīvotājiem tarifs no 1. janvāra nemainīsies! Taču – ir nianses: kādam rēķini tomēr pieaugs 0
No pārvades sistēmas operatora AS “Augstprieguma tīkls” nesen izskanēja ziņa, ka no 1. janvāra atsevišķiem klientiem par 10% samazināsies tarifs. Vai tas ietekmēs arī iedzīvotāju ikmēneša rēķinus, TV24 raidījuma “Dienas personība” vaicāja Vīgantam Radziņam, AS “Sadales tīkls” valdes loceklim un attīstības direktoram.
Skatoties, kāda veida izmaiņas tur tiek veiktas, ir palielināta maksa par fiksēto komponentu, bet samazināta maksa par mainīgo komponentu, līdz ar to šī visa ietekme uz “Sadales tīklu” šajā gadījumā būs minimāla, sola Radziņš.
“Mums no “Augstprieguma tīklu” puses tarifs samazināsies par apmēram 0,5%, tā kā tas būtiskas izmaiņas nenesīs. Tāpat neredzam, kādā veidā šis tarifs varētu ietekmēt lietotāju tarifu, ko norādīja arī “Augstprieguma tīkla” kolēģi,” šim uzmanību aicina pievērst AS “Sadales tīkls” valdes loceklis.
Radziņš vēlreiz apliecina, ka “Sadales tīkla” tarifi no 1. janvāra nemainīsies, taču viena lieta gan jāatceras: “No 1. janvāra tiks pārtraukts valsts atbalsts lietotājiem, kas bija spēkā no tarifa spēkā stāšanās brīža. Proti, maksa par rēķinu var palielināties atkarībā no pieslēguma jaudas.”