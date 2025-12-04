Putins gatavs karot “līdz pēdējam ukrainim” – vai miera plāna sarunās jau redzama izgāšanās? 0

Krievijas agresija un stagnējošās sarunas par iespējamo miera plānu Ukrainai raisa aizvien lielākas bažas gan Eiropā, gan ASV. TV24 raidījumā “Ziņu top” Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs skaidri norādīja – ilūziju par ātru vienošanos nav, un pašreizējās sarunas vairāk izskatās pēc Krievijas mēģinājuma diktēt noteikumus, nevis ceļa uz reālu mieru.

“Mums nevajadzētu iekrist uz Krievijas propagandu, kura stāsta, ka Krievija var karot neierobežoti ilgi, savukārt Ukrainā tūlīt sabruks,” norāda Ijabs.

Viņš uzsver, ka tā nav taisnība, jo Krievijas ienākumi no naftas eksporta ir nokritušies par trešdaļu, kas nozīmē – Maskavai ir pietiekami lielas problēmas, lai šo karu turpinātu.

“Bravūra, ar kuru startē Krievijas diktators, nav nekāds pārsteigums, jo viņš jau ir pieradis šādi izturēties pret pasauli,” skaidro Ijabs.

Politiķis norāda, ka tagad jāgaida nākamās tikšanās, taču viņš ir diezgan skeptisks, jo arī iepriekš miera plāni nav nostrādājuši: “Plāns ir par labu Krievijai un tās interesēm. Lai arī plānā ir “nofiksēts” augsts Ukrainas bruņoto spēku cipars, kas atbilstu vajadzībām, kā arī ir teikts, ka visi Krievijas iesaldētie aktīvi tiks izmantoti Ukrainas atjaunošanai, plāns tāpat ir gana “Putinistisks”,” uzskata Ijabs.

Ijabs uzsver, ka, ja sarunas sākas ar šādu piedāvājumu, ir skaidrs – nekādu rezultātu tur nebūs.

