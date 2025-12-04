Vairākas valstis paziņo par Eirovīzijas boikotu – kas notiek? 0
Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) locekļi ceturtdien sanāksmē Ženēvā atbalstīja pagājušajā mēnesī izsludinātās izmaiņas Eirovīzijas dziesmu konkursa noteikumos, nebalsojot par Izraēlas dalību, kas tai ļauj piedalīties nākamā gada Eirovīzijā.
Pēc balsojuma Spānijas, Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņoja, ka boikotēs 2026. gada Eirovīziju.
EBU dalībnieki tika aicināti aizklātā balsojumā balsot par to, vai viņus pietiekami apmierina pagājušajā mēnesī izziņotie jaunie drošības pasākumi, teikts EBU paziņojumā.
Lielākā daļa raidorganizāciju piekrita, ka nav nepieciešams papildu balsojums par dalību un ka 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursam jānotiek, kā plānots, ar ieviestajiem papildu aizsardzības pasākumiem.
EBU locekļi pauda “skaidru atbalstu reformām, lai stiprinātu uzticību un aizsargātu konkursa neitralitāti”, “ļaujot piedalīties visiem dalībniekiem”, teikts organizācijas paziņojumā.
Raidorganizācijas tagad tiks aicinātas apstiprināt savu dalību 2026. gada konkursā. Pilns dalībnieku saraksts Eirovīzijas 70. jubilejas dziesmu konkursam tiks paziņots pirms Ziemassvētkiem.
Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs paziņoja, ka viņa valsts “ir pelnījusi būt pārstāvēta uz visām pasaules skatuvēm”.
“Esmu gandarīts, ka Izraēla atkal piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, un es ceru, ka šis konkurss arī turpmāk būs konkurss, kas atbalsta kultūru, mūziku, tautu draudzību un pārrobežu kultūras izpratni,” platformā “X” raksta Hercogs.
“Paldies visiem mūsu draugiem, kas iestājās par Izraēlas tiesībām turpināt piedalīties un sacensties Eirovīzijā. Šis lēmums apliecina solidaritāti, sadraudzību un sadarbību, kā arī stiprina tautu sadraudzības garu ar kultūras un mūzikas starpniecību,” norādīja Hercogs.
Arī Beļģija, Somija, Zviedrija un citas valstis ir pieļāvušas iespēju boikotēt pasākumu saistībā ar situāciju Gazas joslā.
EBU, kas organizē Eirovīziju sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs, plānoja novembrī rīkot dalīborganizāciju balsojumu, taču dažas dienas pēc tam, kad 10. oktobrī Izraēla un palestīniešu teroristiskais grupējums “Hamās”, kas kontrolē Gazas joslu, paziņoja par pamieru, EBU atlika lēmuma pieņemšanu līdz kārtējai ģenerālajai asamblejai, kas notiek ceturtdien un piektdien.
Pagājušajā mēnesī, mēģinot izvairīties no pretrunīgi vērtētā balsojuma, EBU paziņoja, ka maina balsošanas noteikumus, tādējādi reaģējot uz dalīborganizāciju bažām un stiprinot “uzticību un caurskatāmību”.
Šīs nedēļas sanāksmē raidorganizācijām tika lūgts apsvērt, vai jaunie pasākumi ir pietiekami, vai arī tās joprojām vēlas balsojumu par Izraēlas dalību.
Austrijas sabiedriskā raidorganizācija ORF, kas organizēs nākamā gada konkursu, bija paudusi cerību, ka būs iespējams vienoties, lai Vīnē varētu uzstāties pēc iespējas vairāk dalībnieku.
Taču citas raidsabiedrības pieļāvušas, ka jaunie EBU noteikumi ir nepietiekami.
Islandes raidsabiedrība RUV pagājušajā nedēļā paziņoja, ka aicina neļaut Izraēlai piedalīties konkursā, lai pēc tam lemtu par savu dalību nākamā gada Eirovīzijā.
Spānijas sabiedriskā raidorganizācija RTVE atkārtoti pauda nodomu boikotēt Eirovīziju, ja Izraēla drīkstēs piedalīties.
“Izraēla ir politiski izmantojusi šo konkursu, mēģinājusi ietekmēt iznākumu un nav sodīta par šādu rīcību,” apgalvo RTVE prezidents Hosē Pablo Lopess.
Vienlaikus “RTV Slovenija” vadītāja Nataša Gorščaka izteikusies, ka raidorganizācija ierosinās tomēr piedalīties dziesmu konkursā, ja EBU ģenerālajā asamblejā tiks nolemts Izraēlai liegt dalību.
EBU noteikumi tika mainīti pēc tam, kad iepriekšējos divos konkursos Izraēlas dalībnieki saņēma nelielu atbalstu no profesionālās žūrijas, bet lielu atbalstu no sabiedrības balsojuma.
Šogad konkursā Bāzelē, Šveicē, uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar dziesmu “Wasted Love”, bet Izraēlas dziedātāja Juvala Rafaela palika otrajā vietā.
Rafaela saņēma visvairāk balsu skatītāju balsojumā, taču valstu ekspertu žūrijas viņu novērtēja krietni zemāk. Vairākas raidorganizācijas, kas piedalījās konkursā, pēc tam izteica šaubas par balsošanas procesu.
Savukārt pērn Malmē, Zviedrijā, Izraēlas pārstāve Edena Golana ierindojās piektajā vietā, lai gan žūrijas vērtējumā bija daudz zemākā vietā.
Ja Izraēla tiks izslēgta, tā nebūs pirmā reize, kad kādas valsts raidorganizācijai liegta dalība.
Krievija tika izslēgta pēc tās 2022. gada iebrukuma Ukrainā, savukārt Baltkrievija tika izslēgta iepriekšējā gadā pēc apstrīdētās diktatora Aleksandra Lukašenko pārvēlēšanas amatā.