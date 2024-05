Foto: SHUTTERSTOCK

Tuvojas gada vidus, un var apkopot pirmos rezultātus par to, vai mums izdodas sasniegt gadu mijā izvirzītos mērķus. “Diemžēl zinātnieki saka, ka aptuveni 80% gadumijas solījumu pašam sev “krāj putekļus plauktā”. Kādēļ? Mērķis ir punkts B, un, ja mums nav plāna par to, kas būs turpinājumā, smadzenes to uztver kā “nāvi”, tādēļ izvairās no īstenošanas. Taču ir vairākas strādājošas stratēģijas, kas palīdz sasniegt jebkuru mērķi un īstenot visu gadu mijā iecerēto,” skaidro Regīna Freimane, starptautiskā kluba “Publicitātes kods” Latvijas pārstāvniecības vadītāja. Klubs palīdz saviem biedriem augt un attīstīties, izmantojot savstarpējo atbalstu un uzdevumu apspriešanu.

Pirmais padoms: Izdomājiet, ko darīsiet pēc tam, kad sasniegsiet mērķi. Mēs nemitīgi atliekam darbošanos un atrodam iemeslus, lai neko nedarītu vairuma mūsu mērķu un sapņu sasniegšanai. Tam ir iemesls – mūsu smadzenes mērķa sasniegšanu uztver kā “nāvi”. “Un kas notiks pēc tam?” tas domā. Tādēļ, ja mums trūkst punkta C, D, E un tālāk, līdz sākotnējā mērķa (B) sasniegšanai mēs nenonāksim. Ir svarīgi sapņot un izveidot plānu, kas izskatās kā taisne ar mērķiem – pieturas punktiem.

Otrais padoms: Nejauciet sapņus un reālu vēlamā sasniegšanu. Lai sasniegtu mērķi, to ir svarīgi vizualizēt, lai arī cik banāli tas nešķistu. Tas mudina darboties un iedvesmo. “Taču ir svarīgi neiekrist lamatās: izrādās, mūsu smadzenes uztver sapņus tāpat kā to piepildījumu. Proti, smadzenēm patiesībā ir vienalga, vai mēs reāli esam sasnieguši mērķi vai arī to krāšņi vizualizējam – abos mirkļos tas jūtas identiski. Neiekrītiet šajās lamatās – veiciet konkrētus soļus, lai sasniegtu vēlamo,” stāsta Kluba vadītāja.

Trešais padoms: Izvirziet mērķi atbilstoši SMART sistēmai, kas apraksta, kādam tam jābūt:

Specific (Konkrēts): Mērķim ir jābūt precīzi definētam un saprotamam. Tam jāatbild uz jautājumiem: Kas? Kurš? Kur? Kad? Kādēļ? Piemēram, pēc gada es absolvēšu mākslīgā intelekta kursus. Measurable (Izmērāms): Mērķim jābūt izmērāmam, lai varētu novērtēt, cik lielā mērā tas ir sasniegts. Tie var būt kvalitatīvi vai kvantitatīvi mērījumi. Achievable (Sasniedzams): Mērķim jābūt reālistiskam un sasniedzamam ar tiem resursiem, laiku un prasmēm, kas jums ir. Relevant (Relevants, svarīgs): Mērķim jābūt svarīgam un jāatbilst jūsu projekta vai organizācijas kopējai stratēģijai vai mērķiem. Time-bound (Terminēts): Mērķim ir jābūt konkrētam izpildes laikam, pretējā gadījumā mēs mēģināsim to sasniegt mūžīgi.

“Mūsu kopienā “Publicitātes kods”, kurā mēs palīdzam viens otram izvirzīt un sasniegt mērķus, mēs akcentējam arī to ekoloģiskumu. “Nekaitē” – tas ir mūsu galvenais kritērijs profesionālajā un dzīves ceļā,” piebilst Regīna Freimane.

Ceturtais padoms: Plāna detalizācija no sapņa līdz konkrētiem soļiem. “Piemēram, mēs visi zinām, ka šodien ir svarīgi regulāri mācīties, apgūt jaunas prasmes, lai neizkristu no profesionālās aprites. Iedvesmas mirklī mēs savācam neskaitāmus kursus, kurus bieži neapgūstam līdz galam vai arī neiedziļināmies pilnībā. Domāju, ikvienam ir mapīte ar kursiem, kurus cilvēks pats sev ir apsolījis “apgūt kaut kad vēlāk, kad būs vairāk laika”. Tādēļ veiksmīga stratēģija ir izvēlēties divus lielus vai trīs mazus kursus gadā. Ja runājam par akadēmisko izglītību, tad ir vērts izvēlēties tikai to, nevis pievērsties papildu lekcijām. Otrs svarīgs apsvērums: reālistiski apdomājiet, kurā brīdī jūs varēsiet mācīties: laiks, vieta, vide. Šie ir divi nepieciešamie nosacījumi veiksmīgām mācībām. Un šādu detalizētu plānošanu var izmantot jebkura mērķa sasniegšanai,” stāsta Regīna.

Kopienas jubilejā, kurai par godu 11.maijā Splendid Palace notiks pasākums “Zvaigznes kods”, tiks apspriesta efektīva plānošana, mērķu izvirzīšana un sasniegšana, atbalstošas vides nozīmīgums un tas, kur to atrast. Atsevišķs temats – publicitātes un “redzamības” nozīmīgums. “Mēs, Latvijas iedzīvotāji, ļoti baidāmies stāstīt par sevi, uzskatām to par nepieklājību. Būs īpaša prezentācija par to, kā to izdarīt efektīvi un vienlaikus eleganti,” piebilst pasākuma organizatore.

Pasākumā piedalīsies:

Oksana Pisecka, sertificēta ICTA (International Coach and Trainer Association) biznesa trenere, konsultē uzņēmējus, kuru apgrozījums sasniedz vairākus miljonus eiro gadā.

Regīna Freimane, kopienas “Publicitātes kods” kuratore Baltijā, pārdošanas eksperte ar 14 gadu pieredzi, starptautiska oratore. Pastāstīs par savu personisko ceļu no māmiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz starptautiskai oratorei.

Margarita Sevastjanova, psiholoģe – seksoloģe. Izmantojot psiholoģijas elementus, pastāstīs, kā izveidot tēlu un panākt savu ar ārējā izskata palīdzību.

Marija Vorkule, komunikācijas eksperte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi starptautiskās aģentūras, tostarp trešajā pasaulē lielākajā komunikācijas grupā. Pastāstīs, kā eksperts var panākt citējamību medijos un soli pa solim iemācīs sadarboties ar medijiem.

Viktorija Vasiļevska, pieredzējusi arhitekte un VASTU konsultante. Dalīsies ar zināšanām par Līdzsvara riteni – kā plānot visus darbus, sasniegt panākumus visās svarīgākajās dzīves jomās un pa ceļam nesajukt prātā.

Darja Oktjabreva, transformāciju spēļu meistare – pasniedzēja stāstīs par to, kā likt klientiem ieteikt jūs un jūsu piedāvātos pakalpojumus.

Un citi

Jubilejas svinības ir atvērtas visiem, kas vēlas pievienoties un uzzināt, kā efektīvi veidot plānus, sasniegt mērķus, attīstīt biznesu, atrast jaunus tirgus un palielināt pārdošanu un vienlaikus paspēt dzīvot, nevis “izdzīvot”.

