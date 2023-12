Ziema. Foto: Līga Gredzena/LETA

Ceturtdien vietām uzspīdēs saule un vietām snigs Ieteikt







Ceturtdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, vietām mākoņi īslaicīgi pašķirsies, ļaujot uzspīdēt saulei, un vietām snigs, prognozē sinoptiķi.

Dažviet gaidāma arī migla. Saglabāsies lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +2..-3 grādi.

Braukšanas apstākļi uz asfaltētajiem ceļiem dienā uzlabosies, bet pievakarē daudzviet atsāksies apledojuma veidošanās.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra būs -1 grāds.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1012-1013 hektopaskāliem jūras līmenī.

Ceļu posmu, kuros ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, ir mazāk nekā iepriekšējās nedēļas dienās, taču to arvien ir daudz. Ceturtdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Virešiem, pa Valmieras šoseju un pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Bauskas šoseju no Dimzukalna līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Jaunjelgavai un pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 106 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.