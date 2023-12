Distanču slēpošanas trase Uzvaras parkā, Rīgā. Foto: Paula Čurkste/LETA

Trešdien Latvijā gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa autoceļiem







Trešdienas rīts Latvijā ir apmācies un dūmakains, vietām sabiezējusi migla, liecina meteoroloģiskā informācija.

Vietām valstī ir arī nelieli nokrišņi, dažviet Vidzemē un Latgalē snieg mēreni.

Valsts lielākajā daļā saglabājas vairāk nekā desmit centimetrus bieza sniega sega, dziļākais sniegs novērojumu stacijās ir 31 centimetrs Alūksnē un 33 centimetri Dagdā.

Pūš lēns vējš. Gaisa temperatūra +1..-3 grādi.

Rīgā apmākušās debesis, dūmaka, pūš viegls dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra ir aptuveni nulle grādu. Sniega biezums novērojumu stacijās pilsētas centrā un Daugavgrīvā 16 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija -1..+1 grāds.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12.decembrī bija +29,9 grādi Malagā, Spānijas dienvidos, kas ir jauns decembra siltuma rekords kontinentālajā Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -31 grāds Skandināvijas ziemeļos.

Trešdien Latvijā gaisa temperatūra būs +1..-2 grādi, vakarā tā vietām noslīdēs pāris grādus zemāk, prognozē sinoptiķi.

Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, vietām neizklīdīs dūmaka un daudzviet īslaicīgi snigs. Gaidāms lēns vējš un bezvējš.

Dienas vidū braukšanas apstākļi uz lielceļiem uzlabosies, bet līdz ar tumsas iestāšanos atsāksies apledojuma veidošanās. Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējama dūmaka un īslaicīgs sniegs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

13.12. Apmācies laiks, teritorijas lielākajā daļā palaikam snigs. Vietām gaidāma atkala, ceļi būs slideni! Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Gaisa temperatūra naktī un dienā +1…-4° robežās. pic.twitter.com/7OE8KLjSQr — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 12, 2023

Lielākajā daļā Latvijas ceļi joprojām sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem lielākajā daļā Latvijas teritorijas, informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.

Pa Liepājas šoseju apgrūtināta braukšana ir no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, bet pa Ventspils šoseju – no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām visā to garumā, pa ceļu Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Saldus un Jelgavas apkārtnes.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 145 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.