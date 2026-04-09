Cik cilvēku nogalināti Izraēlas un ASV triecienos Irānā? Dati ir ir satraucoši, bet atšķiras
Kamēr pasaulē vēl tiek apspriests izsludinātais pamiers starp ASV, Izraēlu un Irānu, no konflikta zonas pienāk arvien satraucošāki dati – bojāgājušo skaits mērāms tūkstošos, un daļu no upuriem vairs pat nav iespējams identificēt.
ASV un Izraēlas triecienos Irānā nogalināti vairāk nekā 3000 cilvēku, ceturtdien pavēstīja Irānas Tiesu medicīnas biedrības vadītājs Abass Masdžedi Arani. Aptuveni 40% līķu nav iespējams identificēt, norādīja biedrības vadītājs, vēsta laikraksts “Shargh”.
Tiesa, galīgais bojāgājušo skaits var izrādīties krietni lielāks, jo aktīvisti jau pirms dažām nedēļām ziņoja, ka triecienos nogalināti vairāk nekā 3000. Norvēģijā bāzētā cilvēktiesību organizācija “Hengaw” trešdien ziņoja, ka konfliktā nogalināti vismaz 7650 cilvēki, arī 1030 civiliedzīvotāji.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka karu pret Irānu, veicot uzlidojumus un raķešu triecienus daudzos Irānas reģionos, arī galvaspilsētā Teherānā.
Irāna atbildēja ar triecieniem Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti, kā arī teju pilnībā slēdza Hormuza šaurumu.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdienas vakarā paziņoja par pamieru, taču vairojas bažas, ka pamiers varētu ātri sabrukt pēc tam, kad Izraēla trešdien veica uzlidojumus Libānā, nogalinot vairāk nekā 200 cilvēku.
Baltais nams paziņoja, ka Libāna nav iekļauta pamiera nolīgumā, Irāna uzstāj, ka ir. Arī Pakistāna, kas ASV un Irānas pamiera sarunās bija starpnieks, paziņojot par pamieru, norādīja, ka pamiers attiecas arī uz Libānu.
Jauns rīkojums no Izraēlas
Tikmēr Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ceturtdien paziņoja, ka devis rīkojumu savam kabinetam sākt tiešas sarunas ar Libānu, lai atbruņotu kaujinieku grupējumu “Hizbollah” un izveidotu “miera attiecības” abu valstu starpā.
“Ņemot vērā Libānas vairākkārtējos lūgumus sākt tiešas sarunas ar Izraēlu, es vakar devu rīkojumu kabinetam pēc iespējas ātrāk sākt tiešas sarunas ar Libānu,” Netanjahu citēts premjera biroja paziņojumā.
“Sarunas būs vērstas uz “Hizbollah” atbruņošanu un miera attiecību nodibināšanu starp Izraēlu un Libānu. Izraēla atzinīgi vērtē Libānas premjerministra šodienas aicinājumu demilitarizēt Beirūtu,” piebilda premjers.
Izraēlu sarunās pārstāvēs Izraēlas vēstnieks ASV Jehiels Leiters, vēsta Izraēlas mediji.
Izraēlas triecienos Libānā trešdien tika nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku. Trešdienas triecieni bija spēcīgākie kopš Izraēlas un “Hizbollah” bruņotā konflikta atsākšanās 2. martā.
Libānas valdība ceturtdien deva norādījumus drošības spēkiem gādāt, ka ieroči Beirūtā ir tikai valsts struktūrām, tādējādi brīdinot “Hizbollah”.