Cik tūkstošu saņems 3×3 basketbolists Lasmanis? 3
Ventspils pašvaldība 3×3 basketbolistam Kārlim Paulam Lasmanim nolēmusi piešķirt 5000 eiro naudas balvu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Savukārt trenerim Gintam Fogelam par ieguldījumu sportista sagatavošanā tiks piešķirta naudas balva 1500 eiro. Pašlaik sportists gan trenējas pie cita trenera.
Kā vēstīts, Latvijas 3×3 vīriešu basketbola izlase, kas Pasaules kausā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.). Izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistarsacīkšu vērtīgāko spēlētāju.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēja sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā – bronzas medaļas