Latvijas 3&#215;3 basketbola izlases spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis (no kreisās), fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners un Latvijas 3&#215;3 basketbola izlases spēlētājs Edgars Krūmiņš ierodas starptautiskajā lidostā &#8220;Rīga&#8221; pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm, kur 3&#215;3 basketbola izlase ieguva zelta medaļas.
Latvijas 3×3 basketbola izlases spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis (no kreisās), fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners un Latvijas 3×3 basketbola izlases spēlētājs Edgars Krūmiņš ierodas starptautiskajā lidostā “Rīga” pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm, kur 3×3 basketbola izlase ieguva zelta medaļas.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Cik tūkstošu saņems 3×3 basketbolists Lasmanis? 3

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LETA
9:31, 12. jūnijs 2026
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Ventspils pašvaldība 3×3 basketbolistam Kārlim Paulam Lasmanim nolēmusi piešķirt 5000 eiro naudas balvu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

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Savukārt trenerim Gintam Fogelam par ieguldījumu sportista sagatavošanā tiks piešķirta naudas balva 1500 eiro. Pašlaik sportists gan trenējas pie cita trenera.

Kā vēstīts, Latvijas 3×3 vīriešu basketbola izlase, kas Pasaules kausā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.). Izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistarsacīkšu vērtīgāko spēlētāju.

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Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēja sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā – bronzas medaļas

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