“Mēs ziedojam cik varam, kamēr ukraiņi Latvijā brauc ar prezidenta limuzīniem…” Slaidiņš skaidro medaļas otru pusi 0
Sabiedrībā ik pa laikam izskan jautājumi par turīgu Ukrainas pilsoņu uzturēšanos Latvijā laikā, kad Ukrainā turpinās karš. NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda – atsevišķi gadījumi var radīt emocijas, taču pēc ārējām pazīmēm nevar spriest par cilvēka attieksmi pret karu vai viņa ieguldījumu Ukrainas atbalstā.
Viņš atzīst, ka cilvēkiem var rasties neizpratne, redzot dārgas automašīnas vai turīgus cilvēkus no Ukrainas, kamēr vienlaikus daudzi Latvijas iedzīvotāji un organizācijas ziedo un palīdz Ukrainai. Tomēr Slaidiņš uzsver, ka šādi gadījumi nav uzskatāmi par kopējo ainu.
Pēc viņa teiktā, daļa turīgāko Ukrainas iedzīvotāju kara sākumā devās prom no bīstamajiem reģioniem un pārcēla savu dzīvi vai uzņēmējdarbību uz citām valstīm, tostarp Baltijas valstīm. Vienlaikus ir arī cilvēki, kuri, dzīvojot ārpus Ukrainas, turpina atbalstīt Ukrainas aizsardzības spēkus.
Slaidiņš norāda, ka cilvēka materiālais stāvoklis pats par sevi nav kritērijs, pēc kura var spriest par viņa nostāju vai palīdzību Ukrainai. Dārga automašīna vai augsts dzīves līmenis nepasaka, vai cilvēks atbalsta savu valsti vai palīdz tās aizstāvībai.
Viņš arī atgādina, ka daudzi Ukrainas iedzīvotāji uz Latviju nosūtījuši savas ģimenes – sievas un bērnus –, kamēr paši palikuši Ukrainā vai pat atrodas frontē.
Pēc Slaidiņa domām, atsevišķu cilvēku rīcību nevajadzētu automātiski attiecināt uz visu Ukrainas sabiedrību. Kara laikā situācijas ir dažādas, un katrs gadījums jāvērtē atsevišķi.