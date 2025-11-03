“Cik vīna pudeles izdzēri?” Valdis Valters skarbi “uzbrauc” Vilim Krištopanam, kurš iegrimis atmiņās par savas valdības laiku 0
Latvijas politikas un sabiedrības burbuļos šonedēļ dzirksteļo sociālo tīklu vētras. Arī bijušā Ministru prezidenta, šobrīd Saeimas deputāta (LPV) Viļa Krištopana ieraksts sociālajā platformā “X”, kurā viņš ar ironiju un pašapziņu atskatās uz savu valdīšanas laiku un izsaka pretrunīgi vērtējamu attieksmi pret ārvalstu investoru bažām.
Krištopans raksta: “1998. gadā, manas valdības laikā, tika izveidota ārvalstu investoru padome. Ja kādam investoram nepatīk mūsu iekšpolitika, kura balstīta uz cilvēciskām vērtībām, var sapakot koferus. Pēc 11 mēnešiem mēs uzvarēsim vēlēšanās un palīdzēsim tiem gudrajiem meklēt jaunas valstis investīcijām.”
Šo ierakstu viņš pievienojis kā atbildi uz TV3 ziņu publikāciju par to, ka ārvalstu investoru padome paudusi bažas par Latvijas uzņemto politisko kursu.
Taču Krištopana bravūrīgā nostāja nav palikusi bez komentāriem. Arī bijušais basketbolists un sabiedrībā pazīstams viedokļu līderis Valdis Valters Krištopanam, saistībā ar šo ierakstu, uzdevis jautājumu: “Interesanti, cik Vilis vīna pudeles ir izdzēris?”
