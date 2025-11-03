“Cik vīna pudeles izdzēri?” Valdis Valters skarbi “uzbrauc” Vilim Krištopanam, kurš iegrimis atmiņās par savas valdības laiku 0

LA.LV
13:37, 3. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Latvijas politikas un sabiedrības burbuļos šonedēļ dzirksteļo sociālo tīklu vētras. Arī bijušā Ministru prezidenta, šobrīd Saeimas deputāta (LPV) Viļa Krištopana ieraksts sociālajā platformā “X”, kurā viņš ar ironiju un pašapziņu atskatās uz savu valdīšanas laiku un izsaka pretrunīgi vērtējamu attieksmi pret ārvalstu investoru bažām.

Reklāma
Reklāma
“Igaunija, Latvija vai Lietuva saņemtu…” NATO admirālis sūta skaidru signālu Maskavai par Baltijas valstīm
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
Lasīt citas ziņas

Krištopans raksta: “1998. gadā, manas valdības laikā, tika izveidota ārvalstu investoru padome. Ja kādam investoram nepatīk mūsu iekšpolitika, kura balstīta uz cilvēciskām vērtībām, var sapakot koferus. Pēc 11 mēnešiem mēs uzvarēsim vēlēšanās un palīdzēsim tiem gudrajiem meklēt jaunas valstis investīcijām.”

Šo ierakstu viņš pievienojis kā atbildi uz TV3 ziņu publikāciju par to, ka ārvalstu investoru padome paudusi bažas par Latvijas uzņemto politisko kursu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nez ko šim piesolīja?” Viens no opozīcijas partijas līderiem met kažoku uz otru pusi Stambulas konvencijas jautājumā
“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā
“Viņas izmantos katru iespēju” – Liepājā kaijas terorizē iedzīvotājus

Taču Krištopana bravūrīgā nostāja nav palikusi bez komentāriem. Arī bijušais basketbolists un sabiedrībā pazīstams viedokļu līderis Valdis Valters Krištopanam, saistībā ar šo ierakstu, uzdevis jautājumu: “Interesanti, cik Vilis vīna pudeles ir izdzēris?”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
430 eiro! Eksperts lēš, ka tieši tik Latvijā izmaksā sievas sišana
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
Slikti pildīji darba pienākumus? Algas nebūs! Cilvēki nāk klajā ar idejām, kā “pārmācīt” Saeimu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.