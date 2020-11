FOTO: ZUMA press/Scanpix/LETA

Covid-19 ierobežošanai aicina valdību apturēt migrāciju no ārvalstīm Ieteikt 1





Nacionālā apvienība aicina Ministru kabinetu, kas šodien lems par iespējamo ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, apturēt migrāciju no ārvalstīm, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un nebūtu jāievieš ļoti strikti ierobežojumi vietējā mērogā.

Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Jānis Dombrava aģentūrai LETA pauda, ka jau ilgstoši partija uzsvērusi, ka ir jāierobežo cilvēku iebraukšana no vīrusa skartajām valstīm, jo tas ļauj infekcijai tālāk izplatīties Latvijā.

“Pavasarī mēs šo vīrusu jau bijām uzveikuši, un Latvijas cīņa ar vīrusu tika uzskatīta par veiksmīgu. Taču nepārdomāti un lēni lēmumi, ko jau esam kritizējuši, ir saasinājuši situāciju līdz iepriekš neredzētai infekcijas izplatībai,” vērtēja Dombrava.

Nacionālās apvienības ieskatā valdība līdz šim nav gana nopietni apzinājusies, cik svarīgs faktors Covid-19 izplatībā Latvijā ir draudi no citām valstīm, ko infekcija skārusi plašāk un no kurām turpina ieceļot cilvēki. Dombrava uzsvēra, ka arī profesors un infektologs Uga Dumpis norādīja, ka arī Eiropas valstis sapratušas, ka ceļošana ir viens no galvenajiem iemesliem saslimšanas uzliesmojumam, tādēļ migrācijas draudi būtu jāuztver nopietnāk.

Kā ziņots, Ministru kabinets šodien plāno lemt par ārkārtējās situācijas atkārtotu izsludināšanu, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Patlaban visiem, kas ieceļo Latvijā no valstīm, kur Covid-19 saslimstības slieksnis pārsniedz Latvijas divu nedēļu kumulatīvo saslimstības rādītāju uz 100 000 iedzīvotāju, ir jāievēro pašizolācija. Šis slieksnis kopš pagājušās piektdienas ir 121,82 gadījums uz 100 000 cilvēku. Šodien Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) to aktualizēs.

Minētais slieksnis ilgu laiku bija 16 gadījumi uz 100 000, bet oktobra sākumā, saslimstībai pieaugot gan Latvijā, gan citviet pasaulē, tas tika pacelts līdz 25 gadījumiem. Vēlāk SPKC nolēma to pielāgot Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam saslimstības rādītājam uz 100 000 iedzīvotājiem.