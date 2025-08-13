Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā

#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

14:21, 12. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Francijas vairāku miljardu dolāru vērto minerālūdens nozari satricinājuši atklājumi par nelegālu ūdens attīrīšanas metožu izmantošanu.

“Perrier” mātesuzņēmums “Nestlé” ir atzinis, ka savu produktu attīrīšanai ir izmantojis tehnoloģijas, kas ir pretrunā ar ES noteikumiem, kas aizliedz jebkādu ūdens attīrīšanu, apgalvojot, ka tas ir “dabīgs minerāls”.

Izmeklēšana tika uzsākta pēc tam, kad Francijas laikrakstos “Le Monde” un “Radio France” tika atklāts, ka “Perrier” rūpnīcas, kas kopš 1992. gada pieder “Nestlé”, dažos ūdens avotos izmantoja filtrācijas sistēmas, lai apkarotu baktēriju piesārņojumu.

Francijas Senāts konstatēja, ka valdības iestādes zināja par pārkāpumiem, taču neveica savlaicīgus pasākumus. Uzņēmums ultravioletā starojuma apstrādes un aktivētās ogles filtrācijas izmantošanu attaisnoja ar nepieciešamību nodrošināt produktu drošību, jo ūdenī tika konstatētas baktēriju kolonijas un pesticīdu pēdas. “Nestlé” pārstāvji arī norādīja, ka ūdens kvalitātes pasliktināšanos izraisījušas dabas katastrofas un klimata pārmaiņas, kuru dēļ bija nepieciešama papildu attīrīšana.

Skandāls izraisīja strauju “Perrier” pārdošanas apjomu kritumu un noveda pie plaša mēroga pārbaudēm citās Eiropas valstīs. Francijas varas iestādes piesprieda “Nestlé” 2 miljonu eiro sodu, lai izvairītos no kriminālvajāšanas, taču zaudējumi no iespējamās krāpšanas tiek lēsti vairāku miljardu eiro apmērā.

Reaģējot uz krīzi, uzņēmums laida klajā jaunu zīmolu, kas nepretendē uz minerālūdens dēvēšanu par ūdens filtrēšanu. Pārbaudes ir uzsāktas arī citās Eiropas valstīs, kur tiek pārdoti “Nestlé” produkti. Sabiedriskās organizācijas ir apsūdzējušas uzņēmumu patērētāju maldināšanā un iesniegušas prasības tiesā.

Francijas Veselības ministrija ir likusi reģionālajām varas iestādēm veikt negaidītas pārbaudes visās avota ūdens pildīšanas rūpnīcās, savukārt Beļģijas varas iestādes ir arī sākušas izmeklēšanu par “Nestlé” darbību Beniluksa reģionā.

Skandāls ir radījis nopietnus jautājumus par uzticēšanos pazīstamiem zīmoliem un minerālūdens tirgus regulēšanas efektivitāti Eiropā.

