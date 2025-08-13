#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Karš Ukrainā 3 gadi

Nodeva paši sevi? Kremlis apsūdz Ukrainu asiņainas provokācijas plānošanā – tā izjaukšot Trampa un Putina sarunas 0

LA.LV
5:01, 13. augusts 2025
Viedokļi

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka Ukraina gatavo asiņainu provokāciju, lai izjauktu ASV un Krievijas prezidentu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – sarunas, ziņo Meduza.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis – pazemība, Jaunava – uzticība: mācība, kas šajā dzīvē tev jāapgūst, lai būtu laimīgs
Veselam
sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
Lasīt citas ziņas

Pēc ministrijas teiktā, Ukrainas Drošības dienests esot nosūtījis uz Harkivas apgabala Čuhujivu ārvalstu žurnālistus, kas it kā gatavošot reportāžu par pilsētas iedzīvotājiem frontes tuvumā.

Tieši pirms piektdien plānotās tikšanās Ukrainas bruņotie spēki esot ieplānojuši provokatīvu triecienu ar droniem un raķetēm pa kādu blīvi apdzīvotu dzīvojamo kvartālu vai slimnīcu, kas radītu daudz civiliedzīvotāju upuru. Šo triecienu uzreiz fiksētu iepriekš atvestie rietumvalstu žurnālisti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Atbildību par šo uzbrukumu, pēc Krievijas Aizsardzības ministrijas teiktā, Ukraina plānojot uzvelt Krievijai, lai radītu negatīvu mediju fonu un apstākļus sarunu izjaukšanai.

Ministrija nav sniegusi nekādus pierādījumus savam apgalvojumam un nav nosaukusi informācijas avotus.

Kā zināms, Putina un Trampa saruna paredzēta 15. augustā Aļaskā, Ankoridžā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
TV24
Baltkrievijas teritorijā pamanīti aizdomīgi bruņutransportieri ar sarkanām zīmēm – vai ir pamats satraukumam? Skaidro NBS majors
Vai Aļaskas sarunas nesīs mieru vai kara draudus? Eksperts neuzskata, ka gaidāms kas labs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.