Nodeva paši sevi? Kremlis apsūdz Ukrainu asiņainas provokācijas plānošanā – tā izjaukšot Trampa un Putina sarunas 0
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka Ukraina gatavo asiņainu provokāciju, lai izjauktu ASV un Krievijas prezidentu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – sarunas, ziņo Meduza.
Pēc ministrijas teiktā, Ukrainas Drošības dienests esot nosūtījis uz Harkivas apgabala Čuhujivu ārvalstu žurnālistus, kas it kā gatavošot reportāžu par pilsētas iedzīvotājiem frontes tuvumā.
Tieši pirms piektdien plānotās tikšanās Ukrainas bruņotie spēki esot ieplānojuši provokatīvu triecienu ar droniem un raķetēm pa kādu blīvi apdzīvotu dzīvojamo kvartālu vai slimnīcu, kas radītu daudz civiliedzīvotāju upuru. Šo triecienu uzreiz fiksētu iepriekš atvestie rietumvalstu žurnālisti.
Atbildību par šo uzbrukumu, pēc Krievijas Aizsardzības ministrijas teiktā, Ukraina plānojot uzvelt Krievijai, lai radītu negatīvu mediju fonu un apstākļus sarunu izjaukšanai.
Ministrija nav sniegusi nekādus pierādījumus savam apgalvojumam un nav nosaukusi informācijas avotus.
Kā zināms, Putina un Trampa saruna paredzēta 15. augustā Aļaskā, Ankoridžā.