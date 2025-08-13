#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/Tembela Bohle

Depozīta glāžu sistēma – mērķis cēls, bet izpildījums… kā pagadās 1

LSM.lv
21:02, 12. augusts 2025
Ziņas Ekonomika

Mērķis – cēls, bet izpildījums – kā allaž, varētu būt labāks. Sociālo mediju lietotāji sašutuši – vairākkārt lietojamo depozītglāžu sistēmu ieviesa, lai mazinātu atkritumus, taču nereti arī šīs glāzes atpakaļ nodot nemaz nav iespējams. Tas tādēļ, ka depozītglāžu atgriešanas kārtība un apmeklētāju pieredze dažādos pasākumos atšķiras un mēdz būt negatīva. Saistībā ar depozīta sistēmu nav vienotas kārtības, kas to regulētu. Viss ir pasākumu rīkotāju rokās, par šo tēmu plašāk raksta portāls lsm.lv.

Reklāma
Reklāma
Veselam
sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Sociālajos medijos cilvēki pauduši sašutumi, ka vietām naudu par glāzēm neatdod, tā vietā izsniedzot žetonu, ko ne vienmēr var izmantot. Nesen notikušā lielā festivālā savukārt prasīts pirkuma čeks, lai it kā izvairītos no negodprātīgiem gadījumiem, kad glāze var būt nozagta.

Apkopojot citu kopējo pieredzi, lielākajā daļā šīs vasaras pasākumu Latvijā depozīta maksa par glāzi ir 2 eiro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Sistēmas īstenojums atšķiras, piemēram, vienā no pasākumiem bija atļauts nodot ne vairāk kā divas glāzes vienam cilvēkam – lai novērstu zādzību riskus.

Citos pasākumos depozītu varēja saņemt kā kuponu izmantošanai sadarbības partnera veikalā vai atlaidi nākamā gada biļetei uz pasākumu. Atsevišķās vietās darbojas arī elektroniskās izmaksas, un depozīta naudu var ieskaitīt lietotnē, citviet – naudu atdod skaidrā, tāpat daudzviet tiek piedāvāts depozīta naudu noziedot. Šis gan ir tikai dažu piemēru apkopojums.

Un sistēma katrā pasākumā var atšķirties, jo Latvijā nav vienotu noteikumu, kas to regulētu, uzsvēra Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tajā saņemtas vairākas sūdzības par šo, kas pašlaik tiek vērtētas.

PTAC pārstāve Sanita Gertmane norādīja: “Depozīta sistēmai, pirmkārt, ir jābūt skaidri saprotamai pašam patērētājam. Tātad, ja viņš samaksā kaut kādu noteiktu naudas apjomu, kā viņš to varētu arī atpakaļ saņemt.”

Depozīta sistēmu par obligātu pasākumos no pērnā gada ieviesusi Rīgas dome. Tās noteikumi gan nosaka tikai faktu, ka šāda kārtība ir jāizmanto, bet kā konkrēti tā tiek īstenota – tas ir katra pasākuma rīkotāja ziņā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tik daudz cilvēku Latvijā izvēlas saņemt depozīta naudu šādi – vai arī tu esi viens no viņiem?
TV24
“Divās stundās var nopelnīt “ceineri”! Met ārā cilvēki…” Bezpajumtnieks atklāj, cik patiesībā efektīva ir taras depozītsistēma Latvijā
TV24
Kāpēc Latvijā nevar nodot saplacinātu taru, bet citviet Eiropā var? Mīts vai patiesība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.