Depozīta glāžu sistēma – mērķis cēls, bet izpildījums… kā pagadās 1
Mērķis – cēls, bet izpildījums – kā allaž, varētu būt labāks. Sociālo mediju lietotāji sašutuši – vairākkārt lietojamo depozītglāžu sistēmu ieviesa, lai mazinātu atkritumus, taču nereti arī šīs glāzes atpakaļ nodot nemaz nav iespējams. Tas tādēļ, ka depozītglāžu atgriešanas kārtība un apmeklētāju pieredze dažādos pasākumos atšķiras un mēdz būt negatīva. Saistībā ar depozīta sistēmu nav vienotas kārtības, kas to regulētu. Viss ir pasākumu rīkotāju rokās, par šo tēmu plašāk raksta portāls lsm.lv.
Sociālajos medijos cilvēki pauduši sašutumi, ka vietām naudu par glāzēm neatdod, tā vietā izsniedzot žetonu, ko ne vienmēr var izmantot. Nesen notikušā lielā festivālā savukārt prasīts pirkuma čeks, lai it kā izvairītos no negodprātīgiem gadījumiem, kad glāze var būt nozagta.
Apkopojot citu kopējo pieredzi, lielākajā daļā šīs vasaras pasākumu Latvijā depozīta maksa par glāzi ir 2 eiro.
Sistēmas īstenojums atšķiras, piemēram, vienā no pasākumiem bija atļauts nodot ne vairāk kā divas glāzes vienam cilvēkam – lai novērstu zādzību riskus.
Citos pasākumos depozītu varēja saņemt kā kuponu izmantošanai sadarbības partnera veikalā vai atlaidi nākamā gada biļetei uz pasākumu. Atsevišķās vietās darbojas arī elektroniskās izmaksas, un depozīta naudu var ieskaitīt lietotnē, citviet – naudu atdod skaidrā, tāpat daudzviet tiek piedāvāts depozīta naudu noziedot. Šis gan ir tikai dažu piemēru apkopojums.
Un sistēma katrā pasākumā var atšķirties, jo Latvijā nav vienotu noteikumu, kas to regulētu, uzsvēra Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tajā saņemtas vairākas sūdzības par šo, kas pašlaik tiek vērtētas.
PTAC pārstāve Sanita Gertmane norādīja: “Depozīta sistēmai, pirmkārt, ir jābūt skaidri saprotamai pašam patērētājam. Tātad, ja viņš samaksā kaut kādu noteiktu naudas apjomu, kā viņš to varētu arī atpakaļ saņemt.”
Depozīta sistēmu par obligātu pasākumos no pērnā gada ieviesusi Rīgas dome. Tās noteikumi gan nosaka tikai faktu, ka šāda kārtība ir jāizmanto, bet kā konkrēti tā tiek īstenota – tas ir katra pasākuma rīkotāja ziņā.