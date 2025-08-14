#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pētnieki brīdina par ikdienišķu ieradumu, kas var izraisīt vienu no nāvējošākajiem vēžiem 0

10:25, 13. augusts 2025
Regulāra alkohola lietošana var būtiski palielināt risku saslimt ar vienu no nāvējošākajiem vēža veidiem pasaulē, brīdina pētnieki, par to ziņo Daily Mail.

Jaunā pētījumā, ko veikuši ASV zinātnieki,  atklāts, ka pārmērīgs alkohola patēriņš bojā aizkuņģa dziedzera šūnas, kas atbild par gremošanas fermentu ražošanu.

Šis bojājums, savukārt, izraisa iekaisumu orgānā, kam ir būtiska loma gan pārtikas šķelšanā, gan cukura līmeņa regulēšanā asinīs.

Laika gaitā šis iekaisums var novest pie bojājumiem, kas tālāk pārvēršas par aizkuņģa dziedzera vēzi — slimību, kas katru gadu nogalina vairāk nekā 9000 cilvēku Lielbritānijā un 52 000 ASV.

Pārmērīgs alkohola patēriņš sievietēm ir 8 vai vairāk glāzes nedēļā, bet vīriešiem — 15 vai vairāk.

Šī slimība bieži tiek dēvēta par “kluso slepkavu”, jo simptomi — svara zudums, nogurums, sāpes vēderā, izmaiņas vēdera izejā un ādas vai acu dzeltēšana — parasti parādās pārāk vēlu.

