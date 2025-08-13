#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Nevajag meklēt attaisnojumus, kāpēc valdība ir tik tizla un nevar izbūvēt austrumu robežu 0

LA.LV
0:15, 13. augusts 2025
Viedokļi

Kamēr Polija ātri un pamatīgi izbūvē robežu ar Krieviju, Latvijā darbi ieilgst ilgstošas “tizlošanās” dēļ. Ilmārs Poikāns, LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks, TV24 raidījumā “Preses klubs” skaidri norāda – problēma nav poļos, bet Latvijas pieejā.

Lasīt citas ziņas

Salīdzinot Polijas robežas ar Krieviju izbūvi ar Latviju, Poikāns izsakās: “Poļi gan ir tādi muļķi – tik ātri to žogu uzcēla…” Viņš vēl norāda, ka, viņaprāt, poļu žogs ir vēl pamatīgāks nekā Latvijā.

Sarunā iejaucas Rīgas domes deputāte (Suverēnā vara) un juriste Ļubova Švecova. Viņa ironiski jautā: “Vai nebija tā, ka viņi daudz ātrāk sāka būvēt? Un vai nebija tā, ka viņi pieprasīja lielāku finansējumu, atšķirībā no mūsu valsts? Ne?”

Poikāns atbild tieši: “Tas, ka mūsu valsts tizlojās, to mēs visi skaidri zinām. Vienkārši nevajag meklēt attaisnojumus, kāpēc viņi ir tik zili. Viss.”

Jau iepriekš vēstījām, ka ilgstoši un intensīvi nokrišņi šovasar Latgales reģionā kavē robežas izbūvi uz Latvijas austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, aģentūru LETA informēja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Viņa norāda, ka laikapstākļi apgrūtina gan piekļuvi objektu vietām, gan smagās tehnikas piegādi, īpaši purvainos un attālos apgabalos.

