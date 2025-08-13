“Ideja uzrādīt precīzas diagnozes slimības lapās šķiet briesmīga” – strādājošie norāda uz nepilnībām jaunajā Veselības ministrijas plānā 0
Šonedēļ jau ziņojām, ka Veselības ministrija ir iecerējusi, ka precīzāka veselības stāvokļa uzrādīšana izsniegtajās darbnespējas lapās uzlabos darbnespējas lapu uzraudzību.
Priekšlikums ieviest šādas izmaiņas saistīts ar Ministru kabineta doto uzdevumu izpētīt, kas būtu uzlabojams darbnespējas lapu uzraudzībā un kontroles mehānismā. Elektroniski dati par darbnespējas lapām pieejami kopš 2019.gada, līdz ar to datubāze bijusi pietiekami plaša, lai veiktu secinājumus, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas laiku.
Cilvēki sociālajos medijos norāda, ka šāds lēmums var radīt neērtības pacientiem.
Līga soctīklā “Threads” raksta: “Ideja uzrādīt precīzas diagnozes slimības lapās man šķiet briesmīga – domāju, ka tā ir pārāk sensitīva informācija. Mazums saslimšana un epizode, par kuru negribētos stāstīt darba devējam vai kādam citam… kaut kā vardarbīgi liekas… jāatrod cits veids, kā izskaust “viltotās” lapas.”
Diāna gan oponē: “Es pat iedomāties nevaru tādu kaiti, par kuru man būtu slimības lapa, par kuru man būtu kauns, neērti. Kāda starpība. Tiešām neredzu par ko cepiens. Ja slimības lapa tiek noslēgta, cilvēks tādā pašā kapacitātē atgriežas darbā, taču pilnīgi vienalga. Caureja, sifils, vai pa muti dabūjis.”
Vēl kāds komentārs: “Es neatbalstu precīzu diagnožu norādīšanu slimības lapās, jo tā ir sensitīva medicīnas informācija, ko aizsargā gan GDPR, gan PVO rekomendācijas. Vācijā un Nīderlandē darba devējs redz tikai darbnespējas ilgumu, lai novērstu stigmu un diskrimināciju. Viltojumu apkarošanai jāizmanto citi risinājumi, nevis pacienta slimības publiskošana.”
Inese izmanto izdevību un kritizē ierēdņus: “Nu diez vai tik daudz ir to viltoto slimības lapu, tā ir kārtējā darba imitācija, kāds ierēdnis izliekas, ka baigi strādā, atkal būs darba grupas, nesaprotami noteikumi, lai kārtējo reizi pieķertu neliešus ārstus, kuri to tikvien dara, kā izsniedz nepamatotas slimības lapas.”
Kāds vīrietis norāda uz lielām atšķirībām slimības lapu sistēmā valsts iestādēs un privātos uzņēmumos: “Jāmazina valsts aparāts – privātajā tirgū jau nav nepamatotu lapu – ja darbinieks saslimst, izrunā ar darba devēju, kas noticis, utml. Ja privātajos uzņēmumos jūt, ka darbinieks ņem viltotas lapas, tad jau neauklējas, vnk atlaiž. Tikai valsts iestādēs iespējams, ka darbinieku ilgstoši nevar atlaist, jo pastrādā pāris dienas mēnesī, bet pārējo laiku ilgstoši “slimo”.”