Foto Reuters/Scanpix/LETA

Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē 0

12:24, 12. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

No 1. augusta pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma atsākti regulārie pasažieru avioreisi uz  Sīrijas pilsētu Alepo, kuru vēlpavisam nesen uzskatīja par vienu no bīstamākajām vietām pasaulē, vēsta “Daily Mail”.

Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Lidojumus no Stambulas uz Alepo turpmāk katru dienu nodrošinās “Turkish Airlines”, bet no 10. augusta maršrutā sāks kursēt arī “Qatar Airways” – sākotnēji ar trim reisiem nedēļā, bet no septembra jau ar četriem.

Pēdējo reizi “Turkish Airlines” uz Alepo lidoja 2012. gadā, līdz brīdim, kad Sīrijas pilsoņu karš pārvērta pilsētu par aktīvu kaujas zonu un apturēja visus starptautiskos reisus.
Pēc Asada režīma krišanas situācija reģionā ir stabilizējusies, un aviokompānijas pakāpeniski atgriežas.

Pirmajā atjaunotajā reisā no Stambulas uz Alepo lidoja 145 pasažieri, kurus pirms iekāpšanas cienāja ar tradicionālajiem našķiem.

“Turkish Airlines” norāda, ka reisu atjaunošana veicinās tirdzniecības un tūrisma attīstību, kā arī stiprinās saikni starp Turciju un Sīriju.

Alepo vēsturiski bijis nozīmīgs kultūras, reliģiskais un ekonomiskais centrs, un šobrīd tas lēnām atdzimst.

Savukārt “Qatar Airways” lidojumus no Dohas uz Alepo sāks 10. augustā – trīs reizes nedēļā, bet no 1. septembra jau četras.

Sīrija pamazām atgūstas pēc kara posta un atkal kļūst pieejama ceļotājiem.

Jau šā gada sākumā vairāki pārvadātāji atsāka reisus uz Sīrijas galvaspilsētu Damasku, un daudzi pasažieri bija Sīrijas izcelsmes cilvēki, kas pēc daudzu gadu prombūtnes atgriezās dzimtenē.

