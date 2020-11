Foto: pexels.com

Covid-19 slimnieks pagājušajā nedēļā apmeklējis “B Bārs Restorānu” Rīgā Ieteikt 2





Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojis, ka persona, kura bija saslimusi ar Covid-19, 7.novembrī no plkst.21.30 līdz 24 apmeklēja “B Bārs Restorānu” Rīgā, Doma laukumā 2, aģentūru LETA informēja SPKC.

Visiem apmeklētājiem, kuri 7.novembrī apmeklēja “B Bārs Restorānu” minētajā laikā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

Kā aģentūrai LETA norādīja restorāna vadītāja, saņemot vēsti no SPKC par Covid-19 inficētā klienta apmeklējumu, nekavējoties pašizolācijā nosūtīti četri restorāna darbinieki, kuri 7.novembra vakarā strādājuši un ir potenciālās kontaktpersonas. Saslimšanas pazīmju viņiem pašlaik neesot.

Tāpat restorāna vadītāja atzīmēja, ka restorāns, iestājoties ārkārtas situācijai, turpina darbu, izsniedzot saviem klientiem pasūtījumus līdzņemšanai. Restorāna darbinieki pēc gadījuma turpina darbu aizsargmaskās, aizsargvairogos, tāpat uzņēmums papildu aizsardzībai izvietojis norobežojošas sienas.

Kā liecina informācija “B Bāra” lapā sociālajā tīklā “Facebook”, 7.novembrī apmeklētāji tika aicināti uz pēdējo pasākumu pirms stingrākiem ierobežojumiem, kas stājās spēkā 9.novembrī. “Paspēj satikties un izbaudīt B atmosfēru, B kokteiļus un B mūziku jau šodien B Bārā Restorānā plkst. 19:00-00:00,” teikts ierakstā par pasākumu “The last one before lockdown”. Kā liecina ieraksts “Facebook”, pasākumā piedalījās DJ Rudd.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt par savu notikušo kontaktēšanos ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā atklāts līdz šim vienā diennaktī lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits – 453 sasirgušie, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirušas divas personas, kurām bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Vakar mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 75 līdz 80 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Līdz šim Latvijā mirušas 105 personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Vakar Latvijā sasniegts lielākais veikto Covid-19 testu rekords un pārbaudīts kopumā 7621 cilvēks. Pagājušajā diennaktī pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 5,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ir apstiprināta kopumā 8848 personām, bet no Covid-19 izveseļojies 1471 cilvēks.

Tikmēr nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, no kurām izrakstīts vairāk Covid-19 pacientu, nekā tajās nācies nogādāt. Otrdien slimnīcās ievietots 31 Covid-19 pacients, bet 41 izrakstīts no tām, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Kopumā Latvijas slimnīcās patlaban ārstējas 299 Covid-19 pacienti, no kuriem 282 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 17 ir ar smagu slimības gaitu. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir atzīmējusi, ka Latvijas slimnīcu sistēmai būtu kritiski, ja Covid-19 pacientu skaits slimnīcās sāks sniegties virs 500.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīts 671 Covid-19 pacients.