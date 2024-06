Foto. Scanpix/LETA

Dānija grasās pārņemt Krievijas ēnu floti – kā dāņi ar to trāpīs Maskavai? Kopenhāgenas lēmums var būt diezgan sāpīgs Ieteikt







Dānija apsver iespēju ierobežot veco tankkuģu pārvietošanos caur Baltijas jūru, jo šie kuģi pārvadā Krievijas naftu. Kopenhāgena uzskata, ka šis solis varētu novest pie konfrontācijas ar Maskavu.

Reklāma Reklāma

Aģentūra Reuters raksta, ka caur Dānijas jūras šaurumiem, kas ir vārti uz Baltijas jūru, Krievija izsūta aptuveni trešdaļu sava jūras naftas eksporta jeb 1,5% no pasaules piegādes, tāpēc jebkurš mēģinājums apturēt piegādes izraisīs naftas cenu pieaugumu un skars Kremļa maciņu.

“Dānija ir pulcējusi sabiedroto valstu grupu, lai novērtētu pasākumus, kas vērsti pret tā dēvēto ēnu floti, kas sastāv no novecojušiem kuģiem ar citu valstu karogiem, kas pārvadā Krievijas naftu,” sacīja valsts ārlietu ministrs Larss Loke Rasmusens.

Martā tika ziņots, ka ar Rietumu ierobežojumiem saistītā riska dēļ Indijas naftas pārstrādātāji nolēma vairs nepieņemt Krievijas “Sovcomflot” piederošos tankkuģus. Tomēr vēlāk viņi atteicās no šī lēmuma un atkal sāka pieņemt Krievijas naftu.

Aģentūra Bloomberg arī atklāja Krievijas slepeno naftas transportēšanas shēmu. Tādējādi Krievijas tankkuģis Primorja, pret kuru ASV sankcijas, slepus pārkrauj naftu uz citu kuģi. Bloomberg raksta, ka aprīlī kuģis devies uz Krievijas Melnās jūras ostu Novorosijsku un tur paņēmis Urālu naftas kravu. Pēc tam tankkuģis devās aptuveni 12 000 km garā reisā un ieradās vietā aptuveni 100 km uz austrumiem no Singapūras Republikas.

Pēc tam kuģis pazuda no identifikācijas sistēmas. Saskaņā ar satelīta datiem krava no tankkuģa tika pārcelta uz citu kuģi – Ocean Herman. Iespējams, ka krava galu galā tiks nogādāta kādā no Ķīnas naftas pārstrādes rūpnīcām.