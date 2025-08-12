Danusēvičs: Alkohola tirdzniecības ierobežojumi ir katastrofa mazajiem tirgotājiem 0
Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs TV24 raidījumā “Uz līnijas” apgalvo, ka cietēji no grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā ir gan tirgotāji, gan pircēji. Viņaprāt, mazajiem tirgotājiem ierobežojumi liek saīsināt darba laiku, savukārt pircējiem – neviļus pārtapt par lielveikalu klientiem.
Kā zināms, no 1. augusta ir saīsināts laiks alkohola mazumtirdzniecībai veikalos un tiešsaistē. Proti, no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu var iegādāties no plkst. 10.00 līdz 20.00, savukārt svētdienās – no plkst. 10.00 līdz 18.00. Jaunais modelis rada problēmas ne tikai pircējiem, bet arī veikalniekiem, īpaši mazajiem tirgotājiem – par to ir pārliecināts Danusēvičs.
“Diemžēl vairāki mazie veikali jau tagad saīsinājuši darba laiku līdz pl 20.00 vai plāno to darīt, jo mazo tirgotāju ieņēmumi to divu stundu laikā no pl 20.00 – pl 22.00 samazinās, peļņa ir minimāla, jo pamatproduktu uzcenojums ir minimāls, bet alkoholu, kurš šo visu kompensēja, tirgot nedrīkst,” skaidro tirgotāju pārstāvis un turpina: “Mēs jau esam teikuši, ka valdībai, pieņemot lēmumus, jāizvērtē ekonomiskās sekas tautsaimniecībā un jāpieņem vai nu kompensējoši lēmumi, kā tas ir lauksaimniecībā, vai izņēmumi.”
Šāda situācija, kad mazie veikali strādās līdz pl 20.00, bet globālie veikali turpinās darbu kā parasti līdz pl 22.00, nozīmē to, ka pircēji, kuri regulāri iepirkās piemājas mazajos veikalos būs spiesti kļūt par lielveikalu klientiem.
Un tā cilvēks pamazām mainīs savus ieradumus – lai arī pie mājas joprojām būs mazais veikals, viņš pamazām pieradīs iepirkties tajā, kura darba laiks ir ilgāks, un nopirks arī visas tās preces, kuras parasti pirka piemājas veikalā. Mazie veikali zaudēs savus klientus.
Šo situāciju Danusēvičs sauc par katastrofu mazajiem tirgotājiem. Un tas, kā viņš apgalvo, ir pretēji Eiropas Komisijas un OECD lēmumam par tirdzniecības revitalizāciju.
“Valstij ir uzdots atbalstīt mazos tirgotājus konkurencē ar globālajiem. Šobrīd šis lēmums ir apzināti pasliktinājis mazo tirgotāju stāvokli pret globālajiem,” teic Danusēvičs un piebilst, ka šādas administratīvās metodes ne pie kā laba nenoved, jo, piemēram, valstīs, kur alkohola tirdzniecība ir atļauta visu diennakti, cilvēki alkoholu patērē ne vairāk, ne mazāk kā Latvijā.