“Pretīga vieta, tualetes māja…” Cilvēki dalās viedoklī par garāko dzīvojamo ēku Latvijā un Baltijā 0
Vai zinājāt, ka Latvijā atrodas Baltijā garākā dzīvojamā ēka? Tā atrodas Ziepniekkalnā, un soctīklotāju viedoklis par ēku nav tas labākais.
Sigita platformā “Threads” raksta: “Ziepniekkalna Ķīnas mūris – visgarākā dzīvojamā ēka Latvijā un Baltijas valstīs – 510 metri, 9 stāvi, 11 kāpņu telpas, 369 dzīvokļi un vairāk nekā 1000 iemītnieki. Uzcelta 1989.gadā.”
Viņa turpina, rakstot, ka māja ir atbaidoša. Pirms vairākiem gadiem to bija plānots nosiltināt un, iepsējams, uzlabot vizuālo izskatu, bet tas neizdevās, jo dzīvokļu īpašnieki nespēja vienoties.
Rūdolfs komentē, ka tā ēka, iespējams, ir vienīgā, kas nekad netiks siltināta.
Elita uzskata, ka tā ir “pretīga vieta, kur dzīvot”. Tomēr Zane viņai nepiekrīt, paužot, ka “ja kādam ticis mantojumā dzīvoklis nevis hipotēkas kredīts, gan jau nesaka – pretīgi”. Arī publikācijas autore Sigita piekrīt Zanes teiktajam: “Piekrītu. Un gan jau ir paaudze, kas tajā ēkā uzauguši un nemaz nezina, ka var citādi. Un ne jau šī vienīgā tāda ēka.”
“Mēs viņu garāmbraucot saucam par tualetes māju. Es nespēju panest tās mistiskās flīzes uz ārsienām,” viedokli izsaka kāda komentētāja.
Izrādās, arī Madonā esot līdzīga māja – 140 metru gara. Vietējie to arī dēvē par Ķīnas mūri.
Garākā ēka atrodas Ozolciema ielā 1, Rīgā.