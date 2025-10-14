Situācija ar Modra suņu nogalināšanu kļūst skaidrāka. Aldis Gobzems pāris dienu laikā savācis pietiekami daudz informācijas 0
Tas, kas Bauskas pusē notika 10.oktobrī, sacēlis kājās teju visu Latviju. Katram ir savas versijas par notikušo, savas pārdomas par to, kurš tad vainojams traģiskajā situācijā, kad tika nogalināti zīmola “Modra olas” īpašnieka Modra Konovalova trīs suņi – Bora un divi viņas kucēni – Bruno un ČipiĻipi.
Jau no pirmās dienas visai informācijai aktīvi sekoja līdzi arī Aldis Gobzems (jeb Arigo Toro), publicējot plašākai auditorijai informāciju, kas nonāca viņa rīcībā. Ir pamats uzskatīt, ka viņš ir sakārtojis visu juridisko pusi šajā jautājumā.
Jau 13.oktobra vakarā Gobzems publicēja ierakstu, ka puzle pamazām saliekas kopā un kļūst skaidrs, kas tad patiesībā noticis, jo viņa rīcībā nonākušas gan stirnas, kuru it kā nogalinājuši suņi, fotogrāfijas, gan arī Bauskas novada pašvaldības policijas vecākās inspektores ziņojums par notikušo.
Aplūkojot Gobzema izplatīto fotogrāfiju, ko ētisku apsvērumu dēļ publicējam aizmiglotu, jo tajā ir nepatīkami skati, redzams, ka dzīvnieks ir pamatīgi traumēts tikai vidukļa daļā, ap dzīvnieku ir skaists mauriņš, kurā nav redzamas medību pēdas vai asinis, bet stirnas iekšējie orgāni ir sakārtoti viens pie otra, netraumējot, piemēram, zarnas. Ir pamats apšaubīt, vai šādi patiešām izskatās tikko nomedīta stirna.
Tāpat fotogrāfijā ar nošauto suni redzams, ka sunim ir izlauzti zobi. Kāpēc tā?
Tikmēr policijas inspektores ziņojumā, kas nonācis jurista rīcībā, ticis publiskots un kura autentiskumu Gobzems esot pārbaudījis, ir lasāmas vairākas interesantas atziņas.
Policija adresē esot ieradusies plkst.12.57. Ziņojumā teikts: “Suņus tajā laikā blakus plosītam dzīvniekam neredzēju, tāpēc jautājam Rasmai, vai suņi jau ir devušies prom, tajā brīdī arī pamanīju suņus, kuri atradās netālu no saplosīta dzīvnieka, iznāca no krūmiem – divi gabali, liela auguma – viens gaiši pelēkā krāsā, otrs melns ar baltu nedaudz mazāka auguma. Suņi, pamanot mūs, sāka riet un skriet mūsu virzienā, tāpēc skrēju uz dienesta automašīnu, jo palika bail, jo suņi bija lieli un agresīvi. Rasmai devu rīkojumu doties mājoklī.”
Inspektore arī ziņojumā norāda, ka viņa uzņēmusi fotogrāfiju, par kuru pēc tam izskanējušas tik daudzas spekulācijas: “Saprotot, ka suņi tomēr ir diezgan tālu, nolēmu mēģināt viņus nofotografēt, tāpēc izkāpu no dienesta automašīnas un pietuvinot kameru suņus nofotografēju. Trešo suni nekur
nemanīju. Lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību iekāpu atpakaļ dienesta automašīnā un par notikumu nekavējoties informēju BNPP dežuranti. Viņa informēja, ka, lai nemēģinām suņiem tuvoties un gaidām rīkojumus, viņa noskaidros par tālāko rīcību.”
Vēlāk dežurante esot informējusi, ka tiks sazvanīti dzīvnieku ķērāji un mednieki, par ko uz vietas esošā inspektore esot uzdevusi jautājumu, vai mednieks varētu arī šaut, uz ko saņemta atbilde, ka to var darīt, ja dzīvnieki ir agresīvi un uzbrūk cilvēkiem.
No Modra kaimiņu mājas jau pieminētās saimnieces Rasmas inspektore esot noskaidrojusi, ka Rasma ap plkst.12.00 gājusi no pagraba un dzirdējusi aizdomīgas skaņas. Tālāk ieraudzījusi, ka suņi kaut ko plēš, gājusi viņu virzienā, sitot plaukstas un cenšoties aizbiedēt. Pieejot krietni tuvāk, suņi sākuši rādīt zobus, tāpēc sieviete nobijusies un ieskrējusi mājoklī, jo sabijusies par savu drošību.
Tālāk zvanījusi medniekam, kurš rosinājis palikt mājoklī, bet informēt pašvaldības policiju. Kam pieder suņi, saimniece neesot zinājusi.
Aptuveni pēc 1,5 stundas dežurante informējusi, ka notikuma vietā ieradīsies mednieks. “Sarunas laikā redzējām, kā divi lielāka auguma suņi pieiet pie saplosītā dzīvnieka un tad sāk plēsties savā starpā, tad viens suns atkāpās, bet otrs palika pie saplosītā dzīvnieka, tad suņi atkal iegāja krūmos.”
Kad ieradies mednieks, kļuvis zināms, ka mednieku kluba vadītājs viņu esot informējis, ka nepieciešamības gadījumā, ja suņi ir agresīvi un uzbrūk cilvēkiem, viņus ir jālikvidē. Policisti nekādu rīkojumu to darīt neesot medniekam devuši.
Mednieks esot devies apsekot teritoriju, bet policisti palikuši uz vietas. Viņu redzeslokā suņu neesot bijis. Bet pēc kāda laika izdzirdēti četri šāvieni, no kuriem secinājuši, ka, iespējams, suņi ir nošauti. Policijas pārstāvji devušies šāvienu virzienā, līdzi ņemot mājdzīvnieku “čipu” nolasīšanas ierīci.
Tālāk jau ticis konstatēts, ka suņi ir čipēti un noskaidrots, kam viņi pieder. Netālu atradies saplosītas stirnas līķis, kuram esot izēsta viena mala.
Vēlāk jau atbraucis gan suņu īpašnieks, gan dzīvnieku ķērāji, suņa saplēsto žokli pamatojot ar to, ka suņi savā starpā esot plēsušies. Viņi arī teikuši, ka pirmo reizi redzot, ka suņi tā var izēst lopu.