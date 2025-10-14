Karš Ukrainā.
Karš Ukrainā.
Foto: AP/SCANPIX

Eksperti: Uguns pārtraukšana Ukrainā var izraisīt, iespējams, nākamo bīstamo situāciju 0

LETA
20:09, 14. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Uguns pārtraukšana vai ilgstoša karadarbības apturēšana Ukrainā dos Krievijai iespēju ātri pārdislocēt karaspēku uz Krievijas robežu ar NATO, atzinis ASV Kara pētniecības institūts (ISW).

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Pretīga vieta, tualetes māja…” Cilvēki dalās viedoklī par garāko dzīvojamo ēku Latvijā un Baltijā
Situācija ar Modra suņu nogalināšanu kļūst skaidrāka. Aldis Gobzems pāris dienu laikā savācis pietiekami daudz informācijas
Lasīt citas ziņas

Tādējādi Krievija var radīt nopietnus draudus NATO agrāk, nekā sagaida daudzas Eiropas amatpersonas, brīdina ISW.

“Krievija nonākusi “nulles fāzē”, lai radītu informatīvos un psiholoģiskos priekšnosacījumus iespējamā kara sagatavošanas kampaņai pret NATO nākotnē,” uzskata analītiķi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Liepājā kāds zēns piesiets pie radiatoriem, to nodarījuši viņa paša vecāki. Arī kaimiņi nekur neziņoja
Aizsardzības tehnoloģiju inovācijas Latvijā: kas liedz mums kļūt par ražošanas līderiem Eiropā?
Kokteilis
“Tu man acis izdedzināsi!” Kambala nodarbojas ar burvestībām un teju izdedzina acis vīram

Viņi, piemēram, norāda uz Vācijas ārējā izlūkdienesta(BND) vadītāja Martina Jēgera pirmdienas izteikumiem, ka Krievijas uzbrukumu skaits Eiropai sasniedzis “jaunu konfrontācijas līmeni”.

Jēgers norādīja, ka Krievija cenšas graut NATO, destabilizēt Eiropas demokrātijas, šķelt sabiedrības un iebiedēt pilsoņus.

BND šefs uzsvēra, ka Eiropai jāgatavojas tālākai eskalācijai no Krievijas puses un ka jārēķinās ar iespēju, ka Krievija sāks uzbrukumu NATO agrāk nekā 2029. gadā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš norāda uz kādu ļoti pārliecinošu notikumu: Esam zem NATO lupas – viss kārtībā, guļam mierīgi!
TV24
“Te arī ir atbilde!” Majors skaidro, vai krievu grupējums “Ziemeļi” spēs ieņemt Ukrainas lielās pilsētas
TV24
Risks tur ir šausmīgs! Abās frontes pusēs izveidojušās līdz pat 40km platas “nāves zonas”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.