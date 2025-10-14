Eksperti: Uguns pārtraukšana Ukrainā var izraisīt, iespējams, nākamo bīstamo situāciju 0
Uguns pārtraukšana vai ilgstoša karadarbības apturēšana Ukrainā dos Krievijai iespēju ātri pārdislocēt karaspēku uz Krievijas robežu ar NATO, atzinis ASV Kara pētniecības institūts (ISW).
Tādējādi Krievija var radīt nopietnus draudus NATO agrāk, nekā sagaida daudzas Eiropas amatpersonas, brīdina ISW.
“Krievija nonākusi “nulles fāzē”, lai radītu informatīvos un psiholoģiskos priekšnosacījumus iespējamā kara sagatavošanas kampaņai pret NATO nākotnē,” uzskata analītiķi.
Viņi, piemēram, norāda uz Vācijas ārējā izlūkdienesta(BND) vadītāja Martina Jēgera pirmdienas izteikumiem, ka Krievijas uzbrukumu skaits Eiropai sasniedzis “jaunu konfrontācijas līmeni”.
Jēgers norādīja, ka Krievija cenšas graut NATO, destabilizēt Eiropas demokrātijas, šķelt sabiedrības un iebiedēt pilsoņus.
BND šefs uzsvēra, ka Eiropai jāgatavojas tālākai eskalācijai no Krievijas puses un ka jārēķinās ar iespēju, ka Krievija sāks uzbrukumu NATO agrāk nekā 2029. gadā.