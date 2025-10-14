VIDEO. “Tu nevari uzticēties visiem!” Rēzeknes bibliotekāres vienkārši uzspridzina soctīklus 0
Sociālajos tīklos publicētā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas jaunā reklāma kļuvusi par īstu sensāciju, liekot smaidīt pat tiem, kas bibliotēku sen nav apmeklējuši.
Video, kas publicēts bibliotēkas sociālo tīklu lapās, īsā laikā savācis tūkstošiem skatījumu un reakciju. Tajā redzams amizants sižets: bibliotekāre mēģina noķert kolēģi, taču pēdējā brīdī pārdomā un izmanto situāciju, lai skatītājiem pastāstītu par bibliotēkas piedāvājumu.
“Tu nevari uzticēties visiem, bet vari uzticēties Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai,” saka viņa.
“Mēs piedāvājam vietu, kur informācija ir droša un kur atradīsi visu, kas vajadzīgs — no grāmatām līdz bezmaksas Wi-Fi, no resursiem līdz pasākumiem un jaunām idejām. Uz tikšanos bibliotēkā!”
Kaut arī sižets balstīts uz populāru sociālo tīklu trendu, ko parasti iedzīvina jaunieši, Rēzeknes dāmas to īstenojušas ar īpašu latgalisku šarmu – un rezultāts patiesi izdevies.
“Vēršam uzmanību, ka izmantots plaši lietots reklāmas joks, bet iedvesmu guvām no kolēģiem no New Berlin Public Library ārzemēs,” skaidro bibliotēkas komanda.
Savukārt skatītāju atsauksmes runā pašas par sevi:
“Labākā bibliotēkas reklāma, kādu esmu redzējis!”
“Vienkārši lieliski – humors un sirsnība!”
“Nu, dāmas! Šī video dēļ gandrīz dabūju bikses mainīt!”
“No bibliotēkas negaidīti – tik labs!”
Atbildot uz jaukajiem komentāriem, pati bibliotēka ar humoru raksta skatītājiem: “Paldies visiem, kas skatās, komentē un dalās ar video! P.S. Filmēšanas laikā neviens darbinieks necieta.”