Rīgā līdz pavasarim ieziemos strūklakas un dzeramā ūdens krānus 0
Iestājoties aukstākam laikam, Rīgā šonedēļ beigs darboties 13 pašvaldības pārziņā esošās strūklakas, kā arī tiks ieziemotas vairāk nekā 40 galvaspilsētā uzstādītās brīvas pieejas dzeramā ūdens uzpildes vietas jeb tā dēvētie brīvkrāni, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Nākamgad iecerēts turpināt darbu gan pie esošo strūklaku atjaunošanas, gan jaunu brīvkrānu uzstādīšanas dažādās apkaimēs.
Šogad SIA “Rīgas ūdens” pilsētvidē izbūvējis desmit jaunas brīvpieejas dzeramā ūdens vietas. Kopumā to skaits galvaspilsētā sasniedzis 47.
Lai izvairītos no brīvkrānu iespējamiem bojājumiem demontāžas un pārvietošanas laikā, tos ziemā nevis demontēs, bet gan tikai atslēgs ūdens padevi. Lielāko daļu iepakos arī īpašos pārvalkos.
Savu darbību arī ziemā nepārtrauc tikai četri no SIA “Rīgas ūdens” pārziņā esošajiem brīvkrāniem – Jūrmalas gatvē 133, pie Voleru ielas 65, pie Mazās Vējzaķsalas 17 un Kundziņsalas 9. šķērslīnijā 6. Pārējo brīvkrānu darbība tiek atjaunota vasaras sezonā.
Strūklaku sezonu uzņēmums “Rīgas meži” šogad atklāja aprīļa vidū. Tagad strūklakas tiks ieziemotas, līdz ar to strūklaku sezona Rīgā būs ilgusi aptuveni pusgadu.
Strūklaku mazie remonti sezonas laikā tiek veikti regulāri, tā nodrošinot to estētisko un vizuālo iederību pilsētas ainavā, kā arī karstajās vasaras dienās sniedzot iedzīvotājiem tik patīkamo veldzi.
Sezonas laikā strūklakas, kuras atrodas slēgtajos baseinos vai tā saucamie bradājamie baseini, regulāri tīrīja. Tāpat uzņēmuma darbinieki reaģēja arī tādos gadījumos, kad tika saņemta informācija no iedzīvotājiem par to, ka strūklakā vai baseinā ir novērots piesārņojums.
Rīgas pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas – desmit stacionārās un trīs peldošās, kas nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam “Rīgas meži”.