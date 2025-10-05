FOTO. Ir vērts doties! Burkāni, sieri, zivis, vilnas zeķes un citi rudens labumi Straupes tirdziņā 0
Linda Tunte

Straupes tirdziņš 05.10.2025.
Linda Tunte
12:00, 5. oktobris 2025
Slow Food Straupes tirdziņš ir lieliska vieta, kurp doties katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Un ne tikai tāpēc, ka tur nopērkami tiešām izcili vietējie produkti.

Allaž jūsmoju par atmosfēru šajā tirdziņā – katrs pārdevējs pastāstīs, no kurienes ir viņš un kā tapis vai audzis tas, ko viņš piedāvā, iedos nogaršot un vēl pajokos. Un tieši tādi paši tur ir arī pircēji – tur nav ne miņas no fiksajiem lielveikalu skrējējiem, kuri viens otru pat nepamana. Pie kopīgās zupas blodiņas šeit pat svešinieki atrod iemeslu kopīgām sarunām.

Tirdziņš ir populārs, automašīnām reizēm vienā atvēlētajā pļavā vietas ir par maz – un tas ir visprecīzākais apliecinājums tam, ka šis tirdziņš ir vērtīgs, ka turp ir vērts doties.

Šajā svētdienā turp devos arī es, lai jau atkal baudītu gardo zirņu putru, smeltos enerģiju no sarunām ar zemniekiem, kā arī sagatavotu dažas fotogrāfijas jums. Iedvesmai un cenu zināšanai. Bet, ticiet man, šajā tirgū cenu nozīme mazinās, jo gandarījums, kad esi samaksājis pa tiešo ražotājam, pretī saņemot viņa smaidu, ir ko vērts.

