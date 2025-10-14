“500 eiro? 1000?” Uģis Kuģis ar sievu Lindu nezina, cik valstī ir minimālā alga, bet drosmīgi atklāj savus ienākumus 0
Kuģu ģimene Uģis un Linda turpina attīstīt templi, krāsojot sienas topošajai svētdienas skolai.
Sarunas laikā raidījumā “Slavenības.Bez filtra” tiek apspriesta tēma par finansēm – cik īsti ienāk par darbu templī?
Uģis atklāj savus ienākumu avotus, un Linda mēģina uzminēt, kāda ir vidējā alga Latvijā, viņai šķiet, ka 1000 eiro ir pietiekami ienākumi, bet Uģis tik brīnās, jo atbild, ka ģimenei nepieciešami vismaz 1400 eiro, lai izdzīvotu.
“Nav šeit baigie ienākumi, bet templis kaut kādu naudiņu var izmaksāt. Es jau vairāk uzskatu šo kā brīvprātīgo darbu,” Kuģis stāsta.
Viņam ikdienā ir vairāki ienākumu avoti – lekciju lasīšana, darbs televīzijā un šovā “Slavenības.Bez filtra” un trešais ir darbs templī.
Linda jautā, vai valstī minimālā alga ir ap 500 eiro un šī summa ir tuvu tam, ko Uģis nopelna templī? Viņš atbild apstiprinoši.
Sarunas gaitā abi atklāj, ka Linda pēdējo reizi strādājusi pati pirms sešiem gadiem par angļu valodas skolotāju.