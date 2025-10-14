Tirgum tuvojas jauns “liekās” naftas cunami: cenas jau reaģējušas 0
Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) jaunāko ziņojumu, ko citē Reuters, naftas ieguve 2025. gadā augs straujāk, nekā prognozēts, un 2026. gadā varētu veidoties būtisks pārpalikums. To veicinās OPEC+ dalībvalstu, kā arī ASV, Kanādas, Brazīlijas un Gajānas palielinātā naftas ieguve.
IEA dati liecina, ka 2025. gada septembrī naftas ieguve palielinājās par 5,6 miljoniem barelu dienā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi. No šī apjoma OPEC+ nodrošināja papildu 3,1 miljonu barelu dienā.
Kopumā šogad globālā naftas piegāde pieaugs par 3 miljoniem barelu dienā, kas ir par 300 000 barelu dienā vairāk nekā iepriekš prognozēts. 2026. gadā IEA paredz papildu 2,4 miljonu barelu dienā pieplūdumu tirgū.
Pieprasījuma un piedāvājuma disbalanss
IEA eksperti norāda, ka naftas piedāvājums aug straujāk nekā pieprasījums. Jaunākajā ziņojumā globālā naftas pieprasījuma pieauguma prognoze 2025. gadam samazināta līdz 710 000 barelu dienā, kas ir par 30 000 barelu dienā mazāk nekā iepriekšējā prognozē. 2026. gadā pieprasījums saglabāsies zems, un piedāvājums pārsniegs pieprasījumu par aptuveni 4 miljoniem barelu dienā.
Ziņojumā teikts: “Skarbāks makroekonomiskais klimats un transporta elektrifikācija bremzē naftas patēriņa pieaugumu.” Gaidot vēl lielāku naftas pārpalikumu, 14. oktobrī globālās naftas cenas kritās pēc iepriekšējās sesijas kāpuma.
Saskaņā ar Investing portāla datiem, Brent jēlnaftas cena samazinājās par 1,10 USD, sasniedzot 62,21 USD par barelu, bet WTI jēlnaftas cena kritās par 1,09 USD līdz 58,40 USD par barelu. Jau 13. oktobrī naftas cenas sasniedza piecu mēnešu zemāko līmeni, ko ietekmēja gaidāmais tirdzniecības spriedzes mazināšanās starp ASV un Ķīnu.
Analītiķi prognozē, ka tirgū palielināsies “liekās” naftas apjoms, kas varētu veicināt turpmāku cenu kritumu.