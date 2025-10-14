“Kafejnīcā divi sīkie skraidelē. Pie blakus galda sieviete ar suni; siksna tik gara, ka suns pieskrien pie bērna…” Soctīkli spriež – kurš jāpieskata vairāk 4
Latvijā arvien vairāk kafejnīcu kļūst draudzīgas mājas mīluļiem, tostarp suņiem, taču vai tas ir droši bērniem, kuri mēdz skraidīt un rotaļāties, un bļaustīties?
Šādai videi, protams, ir savi plusi: suņi veicina sociālizāciju, mācot bērniem empātiju un atbildību, kā arī rada prieku; labi audzināti suņi nomierina bērnus.
Tai pašā laikā pastāv riski – katru gadu daudzi bērni un pieaugušie cieš no suņu kodumiem, nereti arī publiskās vietās. Tas izraisījis diskusijas vietnē X par to, vai kafejnīcās ir vieta suņiem un vai tas ir droši, ja apkārt skraida bērni. Lūk, komentāru izlase:
Varbūt tieši otrādi – japieakata, lai bērni starp galdiem neskraidelē un nebļaustās?
UK vīkendos pabos reizēm ir 5-6 suņi. Un sīkie, kas dauzās, jo kāda kompānija kaut ko svin. Visi sadzīvo. Suņi ir mācīti, ka sabiedrībā riet nedrīkst. Nemaz. Laikam arī pretriešanas siksnas saliek. Smuk sēž zem galda. Bet tie ir arī normāli šķirnes suņi (retrīveri, spanieli).
Pareizi,piekrītu, publiskā vietā sunim jābūt pieskatītam, īsā pavadā, bet pieskaitiet arī savus bērnus, kuri paši bāžās virsū svešiem suņiem, ir pat tādi, kuri atļaujas akmeņus mest un vecāki neaizrāda
Citos komentāros pausts šāds viedoklis:
– Gan jau saimniece uzgrūstu vainu bērnam, jo “sunītis” un tā saimnieks nekad nav vainīgi.
– Kas tas vispar par absurdu ar kranci kautkur iet, es tad savu vistu arī varu ņemt visur līdzi?
– Abas kompānijas lohi, savus lopus nepieskata.
– Ja tantei būtu riteņi, tad viņa nebrauktu ar tramvaju!! Varbūt tu ar pieskati savus sīkos, ja redz, ka ir suns! Katram ir tiesības uz savu teritoriju..
– Vai arī pieskatiet savus bērnus, lai tie neskraida pa kafejnīcu. Skraidošu bērnu kafejnīcā apdraud ne tikai suņi, bet arī viesmīļi ar paplātēm, uz kurām var būt, piemēram, karsta zupa vai tēja.
– Nuu, normālā variantā vecākiem savi bērni arī ir jāizglīto par uzvedību, t.sk., ar dzīvniekiem.
