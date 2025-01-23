TESTS. Citādāka krustvārdu mīkla! Pierādi, ka spēsi neapmaldīties šajā burtu labirintā 0
Vai tev patīk krustvārdu mīklas? Šis tests izaicinās tevi domāt nedaudz citādāk…
Tavs uzdevums ir noteikt, kurš burts slēpj sevī pareizo atbildi! Izklausās viegli? Esi uzmanīgs — burtu līkločos viegli apmaldīties.
Pārbaudi, cik viegli spēsi izsprukt no šī burtu labirinta!
Kā sauc galveno varoni filmā "Sprīdītis"?
PaskaidrojumsGalvenais varonis ir Sprīdītis.
