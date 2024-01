Pasaule jaunas pandēmijas priekšā? Davosā spriedīs par gatavošanos “slimībai X”, kas varētu būt daudz nāvējošāka par Covid-19

Pasaules ekonomikas foruma Davosā, kas norisināsies no 15.janvāra līdz 19.janvārim, darba kārtībā iekļauts jautājums par gatavošanos nezināmas slimības, kas nodēvēta par “slimību X” iespējamai pandēmijai.

Šis jautājums foruma darba kārtībā iekļauts. 17. janvārī, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) brīdinājumu, ka “slimība X” varētu būt divdesmit reizes nāvējošāka par Covid-19.

Līdz foruma sanāksmei, kurā tiks apspriesta iespējamā gatavošanās hipotētiskai slimībai, ir palikusi mazāk nekā nedēļa, taču šīs slimības pieminēšana sociālajos medijos jau ir izraisījusi vētru, raksta “Forbes”.

Paredzētās sanāksmes “Gatavojoties slimībai X” ietvaros starptautisku lektoru grupa, tostarp no PVO, farmācijas uzņēmumiem u.c., apspriedīs, kādi “jauni centieni ir nepieciešami, lai sagatavotu veselības aprūpes sistēmas gaidāmajām daudzajām problēmām”.

“Slimība X”, hipotētisks nezināms apdraudējums, ir nosaukums, ko zinātnieki izmanto, lai veicinātu pretpasākumu, tostarp vakcīnu un testu izstrādi, kurus varētu izmantot nākotnes uzliesmojuma gadījumā. 2022. gada novembrī PVO sasauca vairāk nekā 300 zinātnieku komandu, lai izpētītu “nezināmu patogēnu, kas varētu izraisīt nopietnu starptautisku epidēmiju”, kas liecina par 20 reizes lielāku mirstību nekā no Covid-19.

Event 201 was launched at Davos. Next week, they have a panel at WEF 2024 called Preparing For Disease X, featuring the infamous Dr Tedros of the WHO. pic.twitter.com/aGkaaLmkad

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) January 11, 2024