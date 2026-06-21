Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ieva Lūka/LETA

Daudzi pat neaizdomājas, ka pēc bankomāta apmeklējuma aiz sevis atstāj vērtīgu informāciju 0

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LA.LV
9:51, 21. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Daudzi cilvēki pie bankomāta izdara vienu un to pašu kļūdu – pēc naudas izņemšanas izdrukā čeku un nereti to turpat arī atstāj. Lai gan tas šķiet sīkums, eksperti brīdina, ka tieši šādas situācijas var izmantot krāpnieki.

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Ārvalstu mediji vēsta, ka bankomāta čekos dažkārt redzama informācija par konta atlikumu, darījumu vai citi dati, kas svešās rokās var radīt drošības riskus. Tāpēc speciālisti iesaka čeku drukāt tikai tad, ja tas tiešām nepieciešams.

Daudz drošāk esot konta informāciju pārbaudīt mobilajā lietotnē vai bankomāta ekrānā, nevis staigāt apkārt ar izdrukātu čeku kabatā vai, vēl sliktāk, atstāt to pie paša bankomāta.

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Ja čeks tomēr tiek izdrukāts, to ieteicams uzreiz saplēst vairākās daļās vai izmest vietā, kur citi tam nevar piekļūt.

Eksperti atgādina arī par citām lietām, ko cilvēki bieži aizmirst:

pirms lietošanas apskatīt, vai bankomātam nav pievienotas aizdomīgas ierīces;

PIN kodu vienmēr ievadīt tā, lai citi to neredzētu;

neļaut svešiniekiem stāvēt pārāk tuvu;

nepieņemt palīdzību no nepazīstamiem cilvēkiem.

Savukārt, ja karte paliek bankomātā vai rodas aizdomas par krāpniecību, ar banku jāsazinās nekavējoties. Jo ātrāk karte tiks bloķēta, jo mazāks būs risks zaudēt naudu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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