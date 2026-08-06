Karstums ir ideāls baktērijām: produkti, kuri siltumā kļūst bīstami jau pēc dažām stundām 0
Vasarā pārtikas saindēšanās risks ievērojami pieaug, jo augsta gaisa temperatūra rada ideālus apstākļus, kur strauji vairoties baktērijām. Tāpēc speciālisti aicina īpašu uzmanību pievērst tam, kā tiek uzglabāti ātri bojājošies produkti un cik ilgi tie atrodas ārpus ledusskapja.
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Lūk, kuriem produktiem karstajā laikā jāpievērš vislielākā uzmanība.