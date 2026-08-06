Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Oleksandr GIMANOV / AFP

Krievija atradusi Ukrainas vājo vietu: Zelenska scenārijs sāk piepildīties 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:39, 6. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas iebrukumam Ukrainā ieejot piektajā gadā, Kijivas spēki joprojām turpina stingri aizstāvēties pret okupācijas karaspēku. Tikmēr Maskava cenšas sagrābt pēc iespējas vairāk Ukrainas teritoriju un panākt sev izdevīgākus miera nosacījumus, kamēr sabiedrotie steidz meklēt risinājumu kara izbeigšanai.

Kokteilis
Cilvēkus aizrāvis ātrs IQ tests: tas liks izkustināt smadzenes, lai pārbaudītu tavu erudīciju
Kokteilis
Vai esi izvilcis laimīgo lozi? Lūk, par kādām sievām kļūst katrā mēnesī dzimušās sievietes
Kokteilis
VIDEO. Spānijas lidostā pēkšņi atskan Raimonda Paula mūzika! Pie klavierēm – Māris Grigalis
Lasīt citas ziņas

Pēc Krievijas triecieniem, kuros naktī tika nogalināti 17 cilvēki, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien aicināja sabiedrotos piegādāt vairāk pretballistiskās aizsardzības sistēmas.

“Ballistisko raķešu pārtvērēji varēja glābt šodien bojāgājušo cilvēku dzīvības. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai partneri saprastu – kavēšanās ar piegādēm vai atteikšanās nodrošināt pretballistiskās aizsardzības aprīkojumu noved pie šādiem šausminošiem upuriem un postījumiem,” sociālajos tīklos norādīja Zelenskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Uzpildījās” par velti vairākas reizes – policija Rīgā aiztur degvielas zagļus
Vecmāmiņa pēc slimnīcā pieļautas kļūdas paliek neatgriezeniski sakropļota
Veselam
Pēteris Apinis: Covid–19 strīdi Kapitolija kalnā

Ukrainas varasiestādes trešdien ziņoja, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Kijivai un tās apkārtnei naktī nogalināti vismaz 17 cilvēki, bet vairāk nekā 40 cilvēki guvuši ievainojumus.

Ukrainas pretgaisa aizsardzībai neizdevās notriekt nevienu no Krievijas palaistajām raķetēm.

Krievijai pastiprinot uzbrukumus, Kijiva atkārtoti lūdz ASV ražotās “Patriot” pretgaisa aizsardzības sistēmas un to pārtvērējraķetes.

Pēdējos mēnešos Krievija būtiski pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai, bieži izmantojot ballistiskās raķetes, kuras ir īpaši grūti pārtvert. Tās satricina ēkas un izraisa spēcīgus sprādzienu viļņus visā pilsētā.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šis ir pavisam cita līmeņa drauds!” Eksperti brīdina par bīstamu eskalāciju Eiropā
Maskavas mērs pareģo Krievijai fatālu galu, ja vien Putins dos zaļo gaismu vienam lēmumam
Vācijas lidostā blakus Ukrainas lidmašīnai nokritis ar sprāgstvielām aprīkots drons
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.