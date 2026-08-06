Krievija atradusi Ukrainas vājo vietu: Zelenska scenārijs sāk piepildīties 0
Krievijas iebrukumam Ukrainā ieejot piektajā gadā, Kijivas spēki joprojām turpina stingri aizstāvēties pret okupācijas karaspēku. Tikmēr Maskava cenšas sagrābt pēc iespējas vairāk Ukrainas teritoriju un panākt sev izdevīgākus miera nosacījumus, kamēr sabiedrotie steidz meklēt risinājumu kara izbeigšanai.
Pēc Krievijas triecieniem, kuros naktī tika nogalināti 17 cilvēki, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien aicināja sabiedrotos piegādāt vairāk pretballistiskās aizsardzības sistēmas.
“Ballistisko raķešu pārtvērēji varēja glābt šodien bojāgājušo cilvēku dzīvības. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai partneri saprastu – kavēšanās ar piegādēm vai atteikšanās nodrošināt pretballistiskās aizsardzības aprīkojumu noved pie šādiem šausminošiem upuriem un postījumiem,” sociālajos tīklos norādīja Zelenskis.
Ukrainas varasiestādes trešdien ziņoja, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Kijivai un tās apkārtnei naktī nogalināti vismaz 17 cilvēki, bet vairāk nekā 40 cilvēki guvuši ievainojumus.
Krievijai pastiprinot uzbrukumus, Kijiva atkārtoti lūdz ASV ražotās “Patriot” pretgaisa aizsardzības sistēmas un to pārtvērējraķetes.
Pēdējos mēnešos Krievija būtiski pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai, bieži izmantojot ballistiskās raķetes, kuras ir īpaši grūti pārtvert. Tās satricina ēkas un izraisa spēcīgus sprādzienu viļņus visā pilsētā.