Foto. pexels.com/Péter Kövesi

Diemžēl, bet darba nedēļas pēdējā diena mūs neiepriecinās tā kā gribētos 0

LETA
15:03, 7. augusts 2025
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā būs vairāk mākoņu, valsts lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā naktī palielināsies mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē saglabāsies mērens vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi, vietām piekrastē +17 grādi.

Darba nedēļas pēdējā dienā tikai dažbrīd uzspīdēs saule, gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās būs intensīvas lietusgāzes un pērkona negaiss.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, negaisa laikā gaidāms brāzmains vējš. Gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

Rīgā piektdien būs mākoņainas debesis, kas brīžiem skaidrosies. Dienas gaitā gaidāms lietus, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, dienā tā svārstīsies ap +20 grādiem.

