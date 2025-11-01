Donalda Trampa ļaunākais murgs, iespējams, tikko ir piepildījies 0
ASV Senāts nobalsojis par to, lai atņemtu Donaldam Trampam tarifu pilnvaras, tādējādi nostājoties pret prezidenta agrāk ieviestajiem tarifiem, kas šī gada sākumā tika uzlikti vairāk nekā 100 valstīm, ziņo ārzemju medijs Tyla. Taču svinēt vēl ir pāragri.
Kopīgā rezolūcija, kuru iesniedza Oregonas senators Rons Vaidens, paredzēts izbeigt ārkārtas situāciju ekonomikā, kas tika izsludināta pagājušā gada aprīlī, lai noteiktu tarifus. Senāts to apstiprināja ar 51 balsīm par, 47 balsīm pret. Par rezolūciju kopā ar demokrātiem nobalsoja arī četri republikāņi.
Paziņojot par rezultātu sociālajos tīklos, Vaidens šo balsojumu nosauca par lielu uzvaru, sakot, ka tas “parāda, cik nepopulāri Trampa tarifi patiesībā ir”.
Viņš arī aicināja Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Maiku Džonsonu pārtraukt savu sešu nedēļu atvaļinājumu un nodot šo jautājumu balsojumam Pārstāvju palātā.
Vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki un organizācijas steigšus reaģēja uz paziņojumu, norādot, ka lēmums ir apbrīnojams, taču priecāties, iespējams, ir pāragri, jo tā, visticamāk, paliks kā simboliska uzvara Trampa tirdzniecības politikas kritiķiem.
Visticamāk, Maiks Džonsons to neizvirzīs balsošanai Pārstāvju palātā, un Tramps noteikti uzliks veto visam, kas ierobežo viņa varu.
Tramps vienmēr aizstāvējis savu lēmumu par tarifiem, sakot, ka ASV pārāk ilgi ir tikušas izmantotas citu valstu labā un ka šādi stingri pasākumi nāks par labu amerikāņu strādniekiem un patērētājiem.