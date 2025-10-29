VIDEO. “Ko viņš dara? Cik apkaunojoši!” Atkal uzvirmo bažas par Trampa veselību pēc izgājiena Malaizijā 0

14:46, 29. oktobris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps, ierodoties Malaizijā nedēļas nogalē, pārsteidza visus, jau izkāpjot no lidmašīnas. Viņš uzreiz metās īpašā dejā, raisot jaunas diskusijas par viņa veselības stāvokli.

Video, kas strauji izplatījās platformā “X”, iemūžināts 79 gadus vecais Tramps, piedejojot mūzikas ritmā sagaidītājiem, par to plašāk raksta vietnē Express.

Sociālie tīkli uzreiz pārplūda ar komentāriem, kuros lietotāji izsmēja ASV prezidentu.

Kāds rakstīja: “Viņa ritms ir kā manekenam, kam uz desmit sekundēm dots uzdevums izskatīties dzīvam.”

Cits piebilda: “Ko viņš dara? Cik apkaunojoši!”

Daži visa cita pamanīja, ka Tramps mazāk kustina kreiso ķermeņa pusi, salīdzinot ar labo, un tieši tas vairoja bažas par viņa veselību. Līdzīgu reakciju Tramps izraisīja jau 2024. gada aprīlī, dejojot Lieldienu brančā Mar-a-Lago kūrortā.

Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa laikrakstam The Mirror norādīja, ka Trampa kustības atgādina “kā pēc dušas, ar dvieli sausinot pakausi”, un viņa rokas bijušas “savilktas dūrēs”. Viņa piebilda, ka Trampa seja izskatījusies apņēmīga, it kā cenšoties izraisīt smaidu, taču šī “uzvaras žesta” mēģinājums bijis neveiksmīgs.

26. oktobrī Tramps nosēdās Kuala Lumpuras Starptautiskajā lidostā, uzsākot Āzijas vizīti, kurā plānotas augsta līmeņa tirdzniecības sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.

Protesti pret Trampa politiku ASV
Tramps vizītē Lielbritānijā
ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

