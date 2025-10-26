Federico Gambarini/dpa

Drēgnais rudens pilnā sparā! Sinoptiķi atklāj, kas mūs sagaida aiz loga 0

LETA
15:11, 26. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz pirmdienu Latvijā būs mākoņains un daudzviet gaidāms lietus, bet valsts rietumos vietām skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +3…+6 grādi. Nakts Latvijā būs mākoņaina, un debesis vietām skaidrosies tikai valsts rietumos.

Rīgā naktī debesis klās mākoņi un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5…+6 grādiem.

Arī jaunās nedēļas pirmajā dienā debesis virs Latvijas skaidrosies maz un daudzviet gaidāms lietus. Gaiss pirmdien iesils līdz +6…+9 grādiem, prognozē LVĢMC.

Jaunās nedēļas sākums būs lietains, bet izskaņa – sausāka un nedaudz vēsāka

Jaunās nedēļas sākumā Latvijā laiks saglabāsies lietains, bet nedēļas izskaņā kļūs sausāks un nedaudz vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Pirmdien debesis klās mākoņi, tomēr vietām rietumos debesis skaidrosies. Gan naktī, gan dienā lielā teritorijas daļā gaidāms lietus, austrumos tas būs stiprāks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3…+6 grādiem, bet dienā tā pakāpeniski paaugstināsies, sasniedzot +6…+9 grādus.

Otrdien un trešdien laiks būs mākoņains, tomēr vietām, debesīm skaidrojoties, uzspīdēs arī saule. Daudzviet valsts teritorijā gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…+7 grādiem, bet dienās iesils līdz +5…+10 grādiem.

Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās saglabāsies +6…+11 grādu robežās, bet naktis būs par dažiem grādiem vēsākas nekā nedēļas pirmajā pusē. Brīvdienās nokrišņi mitēsies un gaidāms salīdzinoši sausāks laiks. Naktis būs rudenīgi dzestras, bet gaisa temperatūra dienās nepārsniegs +8 grādus, prognozē LVĢMC.

