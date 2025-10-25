VIDEO. “Kamēr mainu durvis, šis aiz muguras ēd mūsu pīlādzi!” Saimnieks smej par notiekošo pagalmā 0
Sociālajā tīklā “Facebook” izplatījies sirsnīgs video no Norvēģijas, ko publicējis latvietis Andris. Klipā redzams, kā alnis nesteidzīgi pastaigājas pa māju pagalmiem, sākot ar paša Andra dārzu.
Pie video autors ar smaidu raksta: “Kamēr mainu durvis mājās, tikmēr šis man aiz muguras ēd mūsu pīlādzi un neliekas traucēts.”
Alnis video redzams pilnīgā mierā — soļo nesteidzīgi, ik pa laikam piestāj, pagaršo lapas vai ogas un turpina ceļu. Ne troksnis, ne cilvēku klātbūtne viņu netraucē.
Komentētāji zem video sirsnīgi joko:
“Tāds mazs zvēriņš iemaldījies,” raksta kāds, uz ko Andris smejoties atbild: “Tas mans kaķis.”
“Tāds iespaidīgs Tev tas kaķītis!” piebilst cits.
“Saimnieks apstaigā savus īpašumus – jūs ar savām mājām laikam esat ieņēmuši viņa teritoriju. Drīz piestādīs zemes nomas rēķinu,” joku turpina vēl kāds.
Citi pievērš uzmanību alņa cienījamajai gaitai:
“Staigā kā īsts saimnieks – nesteidzīgi, ar nodomu.”
“A ko viņam kaunēties – viņš pie sevis mājās.”
“Nu nez… izskatās, ka atnācis pārbaudīt, vai durvis būs pietiekami platas, lai ragi neķertos stenderēs.”